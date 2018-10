Jiří Paroubek: Trump má prý informace o vraždě Džamála Chášakdžího

Tyto informace Haspelová získala při své návštěvě Turecka, kde k vraždě novináře mělo dojít a šéfka CIA měla prý možnost si poslechnout zvukový záznam pořízený před Chášakdžího smrtí. Před smrtí byl nepohodlný novinář údajně krutě mučen a poté zavražděn.

Je otázka, do jaké míry jsou informace šéfky CIA přesné. Předpokládám, že D. Trump to bude schopen rozpoznat. Samozřejmě, že vražda novináře je neslýchaná záležitost, ale pohoršovat se nad tímto způsobem řešení politického sporu v případě feudální despocie jakou je Saúdská Arábie, je poněkud nepřiměřené. Koneckonců kruté násilí zasahuje dnes významnou část arabského světa, a že by snad zrovna turecký prezident R. Erdogan byl neviňátko, které se chová ke svým politickým odpůrcům úplně v rukavičkách, to bych také nechtěl zrovna tvrdit (faktem je, že alespoň nevraždí, tedy alespoň pokud je nám známo). Ale poté, co před více než dvěma lety proběhl v Turecku pokus o státní převrat, jsme viděli hodně nestandardní kroky právě v Turecku. Umlčování nepohodlných kritiků v tisku, vyhazování státních úředníků včetně učitelů či soudců, persekuce policistů a vojáků atd.

Bohužel, násilné vyřizování účtů patří v Asii na jihovýchod od Evropy k běžným nástrojům politické práce. A řekněme si otevřeně, pokud nás americký ministr obrany Mattis v těchto dnech oblažil svou myšlenkou o tom, že Chášakdžího vražda destabilizuje region, je to poněkud nepřiměřená představa. Téměř denně dochází k vražedné střelbě na hranicích Izraele v pásmu Gazy do bezbranných demonstrantů a nikoho to příliš nedojímá. Snad v tomto případě pouze R. Erdogana… Prostě není to nic hezkého.

O násilí bychom měli hovořit v každém případě a nejen v případě nechutné vraždy saúdskoarabského disidenta a novináře, kterého v lepším případě zlikvidovalo komando saúdskoarabských bezpečnostních sil jaksi iniciativně a v horším případě byl zlikvidován na příkaz někoho z členů vládnoucí královské rodiny Saúdů (spekuluje se zejména o korunním princi, který, de facto, třímá otěže vlády v Saúdské Arábii). Uvidíme v těch příštích týdnech, jak se věci vyvinou. Svět by měl být důsledný.

Přehlížet například chování Erdogana ve vztahu ke skutečným či domnělým politickým odpůrcům, je skandální. Stejně tak jako například válka v Jemenu, která ničí tuto, jednu z nejchudších zemí světa a ve které bojují především zástupní bojovníci, za kterými se schovávají nejen Saúdská Arábie, ale také Írán. No, a nepokoje v Pásmu Gazy a střelba do palestinských demonstrantů, kteří nejsou ozbrojeni, nechává většinu světového společenství v naprostém klidu. Prostě státy v oblasti na jihovýchod od Evropy, a to nemluvím o Sýrii a Iráku, jsou tak nebo onak ve válce nebo alespoň ostrých vnitřních konfliktech, které jsou mocně sponzorovány ze zahraničí mj. silně také právě Saúdskou Arábií.

Prezident Trump zatím nevidí žádné zvláštní důvody, proč by měl uplatnit vůči Saúdům tvrdé hospodářské sankce. Má asi pravdu. Poškodil by především zájmy amerických zbrojařských koncernů, které se těší na budoucí tučné saúdskoarabské zakázky v řádech set miliard dolarů.

