Jiří Paroubek: Vládní strany vylupovaly stát

A týká se exponentů a příznivců hnutí STAN, kteří s využitím politické pozice náměstka pražského primátora za STAN Hlubučka kradli v Dopravním podniku hl.m. Praha. Na Dopravní podnik se nalepila skupina se STAN spřízněného podnikatele Redla a řádila tam jako tajfun.
Policie udělala přítrž tomu řádění. A dnes řada z pachatelů trestné činnosti spolupracuje s policií a státním zastupitelstvím. A práská a práská na lidi, se kterými spřádala zločinné plány. A možná, že mezi těmito lidmi uvízne také někdo, kdo se policií či státnímu zastupitelství znelíbil, neboť se v minulosti vzpříčil jejich zájmům. Což se může týkat bývalého ředitele DP Praha Dvořáka. Ale to je moje spekulace.
V každém případě se budeme dozvídat mnohé ze zákulisí temných obchodů, prováděných exponenty hnutí STAN kolem pražské radnice a pražského Dopravního podniku.
Nemělo by však zapadnout, že rodina Redlů vlastně byla u zahájení činnosti zárodku hnutí STAN ve Zlínském kraji, kde se o to přičinila společně se stále ještě současným poslancem a bývalým předsedou hnutí STAN Gazdíkem. Toto hnutí má tedy velmi nepříjemný ódér korupce od samého svého počátku. Tento ódér nesmylo ani to, že jeden z exponentů hnutí, jeho bývalý předseda, je jeho bývalý místopředseda Michalík, někdejší starosta obce Dolní Břežany, který zřejmě čistil peníze od utajených sponzorů v daňových rájích pro hnutí STAN, zemřel.
Žádné jiné straně by se nepodařilo přežít tyto aféry se zdravou kůží. A zdá se, že z posledních průzkumů veřejného mínění před volbami vychází STAN oslaben, a to ve prospěch pirátů. Piráti sice projevili kolosální neschopnost na ministerstvu pro místní rozvoj, ale zatím za nimi nejsou vidět korupční kauzy. Možná právě proto, že byli zastoupeni ve státní správě minimálně.
