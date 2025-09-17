Jiří Paroubek: Vládní strany vylupovaly stát

17.09.2025 15:57 | Komentář

To platí v první řadě o hnutí STAN v kauze Dozimetr, která je právě před soudem.

Jiří Paroubek: Vládní strany vylupovaly stát
Foto: Repro CNN Prima News
Popisek: Jiří Paroubek

A týká se exponentů a příznivců hnutí STAN, kteří s využitím politické pozice náměstka pražského primátora za STAN Hlubučka kradli v Dopravním podniku hl.m. Praha. Na Dopravní podnik se nalepila skupina se STAN spřízněného podnikatele Redla a řádila tam jako tajfun.

Policie udělala přítrž tomu řádění. A dnes řada z pachatelů trestné činnosti spolupracuje s policií a státním zastupitelstvím. A práská a práská na lidi, se kterými spřádala zločinné plány. A možná, že mezi těmito lidmi uvízne také někdo, kdo se policií či státnímu zastupitelství znelíbil, neboť se v minulosti vzpříčil jejich zájmům. Což se může týkat bývalého ředitele DP Praha Dvořáka. Ale to je moje spekulace.

Anketa

Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?

1%
97%
2%
hlasovalo: 4058 lidí

V každém případě se budeme dozvídat mnohé ze zákulisí temných obchodů, prováděných exponenty hnutí STAN kolem pražské radnice a pražského Dopravního podniku.

Nemělo by však zapadnout, že rodina Redlů vlastně byla u zahájení činnosti zárodku hnutí STAN ve Zlínském kraji, kde se o to přičinila společně se stále ještě současným poslancem a bývalým předsedou hnutí STAN Gazdíkem. Toto hnutí má tedy velmi nepříjemný ódér korupce od samého svého počátku. Tento ódér nesmylo ani to, že jeden z exponentů hnutí, jeho bývalý předseda, je jeho bývalý místopředseda Michalík, někdejší starosta obce Dolní Břežany, který zřejmě čistil peníze od utajených sponzorů v daňových rájích pro hnutí STAN, zemřel.

Žádné jiné straně by se nepodařilo přežít tyto aféry se zdravou kůží. A zdá se, že z posledních průzkumů veřejného mínění před volbami vychází STAN oslaben, a to ve prospěch pirátů. Piráti sice projevili kolosální neschopnost na ministerstvu pro místní rozvoj, ale zatím za nimi nejsou vidět korupční kauzy. Možná právě proto, že byli zastoupeni ve státní správě minimálně.

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

Zdroje:

https://Vasevec.info

Článek obsahuje štítky

korupce , Paroubek , politika , STAN , Vaše věc , Dozimetr

autor: PV

