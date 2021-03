Jiří Paroubek: Všechno zaplatí vdovy a sirotci

reklama

Pokud snad vláda chce nějaké socio-profesní skupině poskytnout finanční pomoc k částečné kompenzaci dopadů koronakrize, Senát vždy přispěchá s návrhem na zvýšení této částky. Na druhé straně však pravicová většina senátorů, včetně Vystrčila velmi ráda hovoří o tom, jak vláda rozhazuje peníze, kde může. Jak vláda poskytuje předvolební dárky a že tím vlastně dostala Českou republiky k nejvyšším schodkům státního rozpočtu v jejích dějinách.

Tyto dvě záležitosti jdou samozřejmě proti sobě. Pokud pravicová opozice chce fiskální odpovědnost od vlády, sama by měla jít příkladem.

V diskusním pořadu Partie na CNN Prima News předseda Senátu Vystrčil (ODS) přišel s geniální myšlenkou. Prý ti občané, kteří z vládního rozhodnutí budou nuceni zůstat na homeoffice doma, by měli dát dobrovolně (anebo nedobrovolně) 20 – 30% svého měsíčního výdělku k dispozici a takto získaná částka by měla jít velkým přerozdělením, dalo by se říci přímo komunistickým přerozdělením, občanům z „postižených profesí“. A dále říká: „Musíme se s nimi podělit, oni jsou solí naší země, jak jsem o tom hovořil ve svém novoročním vystoupení…“. A na dalším místě říká: „…oni jsou nositelé svobody, demokracie našeho zřízení. Jsou jich dva miliony a my je nesmíme nechat padnout“. Na jiném místě jsem se seznámil s tím, kdo vlastně všechno patří mezi ty dva miliony Vystrčilových vyvolených. Jsou to prý…" dva miliony válečníků, kteří nikdy vlastně po zemi nic nechtěli – sami měli otevřenou hospodu, cestovní kancelář, maloobchod nebo cokoliv jiného…“ a prý „teď lezou po kolenou“. Já si ale myslím, že zdaleka nejsou sami, kdo leze po kolenou.

Představa takového obludného přerozdělení ve společnosti jen ukazuje na politiku, které se ODS nikdy v minulosti dost nenabažila. A kterou chce dělat i pokud by byla zastoupena ve vládě po příštích volbách. Ona o tom nechce nahlas mluvit, protože, jak říká klasik – bývalý předseda ODS: „…kdybychom řekli otevřeně, co chceme dělat, nikdo by nás nevolil“. Ale Vystrčil to řekl opravdu parádně. Pokud bude zle a ono zle už je a ještě bude, přeneseme finanční břemeno na těch 8,5 milionů zbývajících plebejců ze středních a nízkopříjmových vrstev, kteří to ostatně vždycky v minulosti zaplatili.

Vzpomeňme si na trik pravice se zavedením superhrubé mzdy v roce 2008, tedy na trik se zavedením rovného zdanění našich občanů bez ohledu na výdělek a tedy na zrušení v západní Evropě a USA běžné daňové progrese. Toto bylo u nás ihned doprovázeno postupným navyšováním sazby DPH z 5% a 10% v roce mého premiérství (2006) na dnešních až 21%. V podstatě celé toto navýšení sazeb proběhlo za vlád ODS v letech 2007 – 2013. Prostě ODS se nemění. A pokud si někdo myslí, že ano, tak se šeredně mýlí. Předseda Senátu coby exponent ODS je takovým Jánošíkem naruby. Chudým chce brát a bohatým chce dávat. Není to, bohužel, velké zjednodušení.

Při návrzích tohoto typu kohokoliv ze Senátu musí každého nutně a okamžitě napadnout, že největší úsporou by bylo, pokud by Senát sám sebe dobrovolně zrušil. To by mohl pan Vystrčil na příští schůzi senátu s plnou vážností navrhnout jako velký zdroj úspor. Anebo snížení platů senátorů o 20 – 30%, ze kterého by se alespoň zčásti sanoval deficitní státní rozpočet.

Předseda Vystrčil žije, tak jako většina českých politiků, ve své bublině bez jakéhokoliv vztahu ke společenské realitě. Proto byl zřejmě velice překvapen ostrou reakcí nemalé části veřejnosti na sociálních sítích na jeho návrh z dílny humoristy Jaroslava Haška. Po pár hodinách se za svůj blábol sice omluvil. Prý proto, že to nemyslel zas až tak vážně. Ale on to vážně myslel. Pozor na něj a na pravici obecně. Jejich přístup k lidem a opovrhování významnou částí české společnosti se prostě nemění.

