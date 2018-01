Jiří Řezník: Drahoš - slabý kandidát vedený za ručičku špatnými rádci

Co nám vydupala ze země pražská kavárna s restituční koalici v čele?

Pravdu musíte umět říci v pravý čas na pravém místě. Ale pan profesor Drahoš jak svou schopnost předvádět svou slušnost, tak i schopnost udeřit neustále projevuje v nesprávný čas v nesprávném místě. Vždy toliko udeří do prázdna. V prvním kole např. Fischera udeřil do brady svým dotazem na jeho vztah k interrupcím, s Topolánkem nešel do diskuze-

U kandidátů na prezidenta nás zajímá, jak dobří jsou ve vypouštění mediálních šrapnelů. Ale je to nutné vždy udělat toliko na správném místě ve správný čas. Vzhledem k tomu, že se evidentně Drahoš nedokázal okamžitě přizpůsobit jak formátu debaty, tak nové taktice oponenta, tak jeho údery vždy neustále míří do prázdna. Jednal vždy podle kuchařky připravené jeho mediálními poradci, vedl neustále minulé války. Kdyby šlo o box, tak by šlo říci, že prohrál na body.

Jiří Řezník

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele.

