Jiří Weigl: Fake News

Tak už je to tady zase. Na řecko-turecké hranici už zase stojí desetitisíce migrantů a snaží se tak jako více než milión v roce 2015 ilegálně táhnout do Evropy. Vše je stejné jako tehdy se dvěma rozdíly. Tím prvním je, že Řecko se nové migrační invazi brání, migranty nevpouští a jeho hranice chrání armáda. Tím druhým potom skutečnost, že jeho postoj podporují evropští politici i média.

reklama

Dozvídáme se z nich, že migrační invazi organizuje turecký prezident Erdogan, migranty sváží od syrských na řecké hranice autobusy, vše je z turecké strany řízeno a plně logisticky podporováno. A Evropa se tomu správně brání, politici turecké akce odsuzují, Řecku pomáhají politicky, finančně i materiálně. Nelíbí se to pouze proimigračním fanatikům z neziskovek. Zatím se migrantům řeckou hráz prorazit nepodařilo. To vše je nepochybně pravda.

A teď si vzpomeňme, jak to bylo před pěti lety, co se dělo a co nám tehdy všichni říkali. Tvrdili nám, že se více než milión lidí vydal na 800 kilometrovou cestu Tureckem na řecké hranice spontánně, že jejich cesta do Evropy byla dílem pašeráků, i když bylo jasné, že k transportu bylo třeba tisíců autobusů, vlaků a nesmírně náročného logistického zabezpečení. Milión lidí nikam propašovat nejde.

Stejně nám tvrdili, že na pobřeží migranti nalezli tisíce nafukovacích člunů (kde se tam vzaly, o tom se nijak podrobněji nehovořilo) a na nich přepluly na blízké řecké ostrovy. Řekové proti tomu nedělali vůbec nic, jako by žádnou ochranu svých a evropských hranic neměli, jenom migranty převáželi na pevninu a posílali dále do Evropy. Nikdo se na ně ani na Turky nijak nezlobil, protože s migrační vlnou prý nic dělat nejde. To nám tvrdili. Evropští politikové se předháněli v demonstraci své humanity a soucitu, bránit hranice jim vůbec nepřišlo na mysl. Média v tom unisono jela s nimi. Veřejnost společně přesvědčovali o povinnosti migranty přijímat a budovat v Evropě multikulti společnost.

Naše i světová média i politici se dnes při informování o tureckém pokusu ve vlastním politickém zájmu obnovit migrační vlnu do Evropy sami usvědčují z toho, jak před pěti lety bezostyšně lhali, manipulovali a konspirovali proti svým vlastním občanům. Rozdíl oproti dnešku byl pouze v tom, že tehdy měli s Erdoganem společný projekt a migranty do středu Evropy dopravili ve vzájemné součinnosti, což před námi tajili a zakrývali to báchorkami. Dnes si s migrační vlnou hraje pouze Erdogan, a tak je vše jinak.

Dělali a dělají z nás opakovaně hlupáky a ještě mají tu drzost hovořit o nějakých fake news. To oni je prokazatelně vytvářeli. Nikdo se potom nemůže divit, že občané ničemu nevěří a že konspirační teorie kvetou. Jak ukazuje fenomén migrace, mají bohužel opodstatnění.

Jiří Weigl

Převzato z webových stránek Institutu Václava Klause.

Psali jsme: Plav zpátky, uprchlíku. Nahý! Třikrát to zkoušel... Řecko se brání. A zaznělo, co vás zvedne ze židle Babiš: Jsem tvrdej! Prostě zůstaňte doma. Hranice zavřít nemůžu. A ti migranti v Řecku... Sirotci od Šojdrové? Zlatý Petříček! Zbabělý Hamáček, populista Babiš, vyprávěl Rozumek. Řecko? Zima, bída, děti bydlí v celách Sklízíme, co zasela Merkelová, zní od hnutí Klause ml. Slova o vojenské pomoci Řecku a soud nad Tureckem

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.