Karel Januška: Dehonestace ústavních činitelů

Pane řediteli ČT a řediteli ČR. Platím poplatky za obě media. Žádám vás, abyste informovali pravdivě a přesně. Nikdy jsem neslyšel, že by se o některém z vás mluvilo o „dočasně jmenovanému řediteli ČT“, nebo o „dočasně jmenovanému ředitel ČR“. Tato pojmenování jsou také obsahově přesná.

Ale termín „trestně stíhaný premiér“ je lživý. Diskuze v parlamentu se takovými výroky jen hemží. Občané si neuvědomují, že v parlamentu si mohou poslanci vyprávět cokoliv, protože jim to Ústava dovoluje. Skutečnost, že tyto termíny používají vaši moderátoři, je nepřijatelná.

Na premiéra podal žalobu státní zástupce města Prahy. Poslanci se žalobou zabývali. Dokonce vydali rozhodnutí, že lze premiéra vyšetřovat. Policie města Prahy vyšetřuje premiéra několik let. Pro politické strany je to zdroj reklamy, jak se zbavit vítěze voleb. Kde vzal Městský státní zástupce pravomoc obrátit se na parlament nevím. Neslyšel jsem, že by se někdy brněnský nebo jiný státní zástupce obrátil na parlament.

Každý státní zástupce má patrně svého nadřízeného. Pochopil bych, kdyby se na parlament obrátil Nejvyšší státní zástupce. Státní zástupci asi neuznávají subordinaci.

I když poslanci dovolili Městskému státnímu zástupci vyšetřovat, neznamená to, že je premiér trestně stíhaný. To byste páni ředitelé veřejnoprávních prostředků měli u svých podřízených striktně požadovat.

Vaše media nejsou nestranná. Nepřeji si, aby lživá oslovení zněla z medií. Mohou to být také přestupky proti zákonu.

autor: PV