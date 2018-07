Karel Konečný: Šlechtová popřela sama sebe

Její úporná snaha na ministerstvu zůstat nebo nahlas očistit své jméno byla tak neobvyklá, že to až zaráželo. Málokterý ministr vystupoval tak emotivně a bojovně jako právě Karla Šlechtová.

Při svém odchodu uspořádala pompézní tiskovou konferenci, na které emotivně prohlašovala, že na ministerstvu „ vymetala pavučiny" a že za jejím odchodem stojí zbrojaři, kteří se jí chtěli pomstít. "Je tu mnoho pavučin k přetrhávání a vymetání. Mé protikorupční tažení vadilo hodně lidem, politikům," uvedla (viz).

Poněkud paradoxně pak působí zpráva, že těsně před odchodem ministryně schválila pro firmu SAAB zakázku v hodnotě 350 mil.Kč na dodávku taktického bojového simulátoru. Bez výběrového řízení. Jinými slovy – to, proti čemu bývalá ministryně údajně bojovala, sama udělala.

Jedná se o klasickou ukázku obcházení zákona o veřejných zakázkách. Simulátor totiž mohlo vyvinout hned několik českých a desítky zahraničních firem, a to včetně VR Group, státního podniku ministerstva obrany, který se vývojem a zaváděním taktických simulátorů do ozbrojených sil zabývá (viz).

Nad kontraktem kroutí hlavou vojenští odborníci i zástupci obranného průmyslu. U každé větší zakázky totiž platí pravidlo, že bude vypsáno řádné výběrové řízení a že by se na dodávce měla podílet česká společnost.

Nakonec však zakázku získala švédská firma SAAB, která má na ministerstvu nebývalé nadstandardní vztahy už od dob Miroslava Kalouska. Jeho blízký přítel Richarda Háva totiž přes svůj Omnipol přihrál švédskému konsorciu zakázky v řádech miliard korun (viz).

Karla Šlechtová podle svých slov musela z funkce odejít kvůli svému úsilí skoncovat s nekalými praktikami v resortu. Že sama popřela všechna svá tvrzení a obvinění je nyní nasnadě.



Nabízí se tedy spekulace, zda její hlasité vystupování při odchodu nebylo jen zástěrkou pro kontrakt nebývalých rozměrů a zda se ministryně nechtěla "pojistit na lepší časy".

Každopádně je dobře, že takový člověk už v čele ministerstva nestojí. A i když je to trapné, je stále přijatelnější řešit, kdo před lety opsal diplomovou práci, než ubrečená ministryně, která si daňové poplatníky brala jako rukojmí ve své podivné hře o ministerstvo obrany.

Karel Konečný

autor: PV