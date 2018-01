Karel Sýs: Neprojdou?

Republika hnědne. Fašismus nemusí odstartovat jen muž s knírkem. Nebezpečné jsou i falešné brýle. Mohly by nás přijít draho.

Křišťálová noc se může odehrát i bez skleněných střepů.

Jen zkus veřejně hlásat „V Rusku jsou hezký holky“, hnědokošiláči s plackami na klopě ti už ty Rusačky vytlučou z palice!

Nic nelidského jim není cizí: klamné letáky, přepadové prsatice, stínové atentáty…

„Každej tam mohl mluvit co chtěl a co mu slina právě přinesla na jazyk, jako by byl v parlamentě.“

Tak charakterizuje Švejk rakousko-uherský blázinec. Čechy a Morava 2018 jsou jedny velké Bohnice.

Hlídací psi lži a nenávisti se utíkají k černé magii. Tak dlouho hlásají, že vyhrála Clintonová, až v nějakém začarovaném kruhu skutečně vyhraje. Jen to v našem trojrozměrném světě jaksi není znát.

Na volby dělají reklamu jak na zubní pastu.

„Zítra šou obou kandidátů!“

„Bude to jízda!“

TGM by je hnal!

Zkuste se chvíli nedívat na obrazovku a jen poslouchejte. Pochopíte, jak hluboko jsme už bože klesli, hnáni na mělčinu cizími vesly.

Výprodej frčí nejen na Alze. Zelený skřet útočí na naši 1. signální soustavu, ale Pavlov zapomněl na nultou.

„Trápí vás infekce?“ I blbost je infekční.

„Půjčka i repůjčka!“ Dokud si vás pánbůh nepůjčí.

Prezidentem i bez voleb je so oder so T. V. Moravec.

Tohle příjmení má v Čechách dvě ostří.

Alois Moravec v odboji proti Němcům přišel i s rodinou o život.

Moravec Eman to dopracoval od militantního patriota až na kolaboranta nejvyššího stupně. Zahrabali ho jako prašivého psa u plotu Arcibiskupského gymnázia.

T. V. Moravec se dobře poučil na Goebbelsovi, mistru propagandy. Mistru, který skončil coby zuhelnatělá mrtvola zahrabaná rudoarmějci pod cvičákem.

Oblíbený figurant učebnic psychiatrie Rejžek překonal i Julia Streichera. Co se týče sprostých nadávek, židobijce Streicher nebyl tak precizně jazykově vybaven. Anebo je čeština zkrátka bohatší.

Historie se prý opakuje dvakrát. Ale i na podruhé se může opakovat coby tragédie. Koneckonců i Hamleta lze sehrát jako postmoderní komedii.

Ať už to dopadne jakkoli, bylo by vhodné, aby si ti Pražané, kteří odjakživa všemu rozumějí, když se jim z Vídně nebo z Moskvy nebo z Bruselu poručí, založili Pražské kavárenské knížectví, kde si mohou pěstovat číro a vzájemně se s panovníkem olizovat.

P. S.

Ty, kdo hodlají volit prezidenta z důvodu, že by hezky vypadal na známkách, ostatně čím dál dražších, upozorňuji, že na známkách skvěle vypadal už jakýsi Lelíček.

