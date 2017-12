Karol Hrádela: Některé kauzy občas přinášejí při poctivém přístupu jistá rizika

Omlouvám se všem, kterým jsem nestačil popřát či odpovědět na jejich přání. Bylo jich skutečně moc. Nejvíce mne potěšilo to, které by mne nenapadlo, že dostanu.

Jeden z bývalých studentů napsal:

"Vážený pane doktore,

přeji Vám krásné prožití Vánočních svátků. Pěkného Ježíška a skvělý vstup do nového roku 2018. Děkuji Vám za všechno, co jste pro mě kdy během studijních let udělal. Ať se máte vždy jen dobře, a hlavně hodně štěstí a zdraví. To je to, co potřebujeme nejvíce.

Pozdrav z Anglického Birminghamu posílá váš bývalý student

Platí, že dnes již Ing. ....... (aneb domněnka nevyvratitelná)

" A pak, že studenti nenaslouchají svým učitelům a v praxi nerozlišují mezi domněnkou a fikcí, když domněnka nevyvratitelná se zpravidla uvozuje slovy „platí, že“.

Všem přeji úspěšný nastupující rok plný osobní pohody a zdraví, když sobě nad rámec přání svého bývalého studenta navíc přeji, abych advokacií neohrozil slušné lidi. Občas některé kauzy při poctivém přístupu přinášejí jistá rizika. Mějte se hezky

