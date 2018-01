Kateřina Amiourová: USA mají léčbu AIDS, zde je patent

Mám kamaráda, v roce 1990 ve dvanácti letech zajel do Španělska a nakazil se HIV. V průběhu let se rozvinul AIDS. Má píštěl, vředy, hubený je jak lunt, rozpadají se mu kosti. Ráda bych ho našla.

Je to zakladatel svépomocné organizace Domu světla pro nemocné AIDS, Začal to, vydupal ze země,. a pak si k tomu přizval lidi, kteří si z toho udělali korýtko a jeho vyštípall. Už jsem ho čtyři roky neviděla. Má vášnivě rád život a jiskří mu stále oči. Nevím, jak je to s uplatněním patentu pro léčbu nyní - článek je starý tři roky: jedna věc je, vědět jak vyléčti a druhá ochota zdravotního systému vyléčit si zdroj příjmů. Jestli někdo může proboxovat uplatnění tohoto patentu u nás, pak jsou to tito lidé Domu světla. Stávající vedení by to ale před nimi mohlo také zatajit. Ze stejných, nepoctivých a zištných důvodů. Patent uvádím: Můj přítel je bezdomovec, hodně nemocný bezdomovec. tehdy, v roce 2013 se rozhodl pro pětitýdenní léčbu pomocí MMS2 Jima Humblea v doma plněných kapslích 2x denně - celá léčba vyšla na 200 Kč pořízeno jako Shock Chlor z Baumaxu. Doufám, že ještě neumrzl a že léčba pomohla.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele.

autor: PV