Ladislav Jakl: Ne, to nebude bezpohlavní, to bude všepohlavní!

Konečně. To to trvalo. Ten nesnesitelný apartheid. Segregace. Jeho upomínkou je třeba škola na pražském Uhelném trhu se dvěma vchody, jedna pro kdysi dívčí část, druhá pro chlapeckou. Tedy vlastně druhá pro dívčí a první pro chlapeckou, pardon.

Nesnesitelné dělení lidstva na muže a ženy už brzy skončí na smetišti dějin. V říjnu budou v Berlíně během Světového poháru v plavání moci soutěžit účastníci (účastnice, účastničata) v kategorii otevřené všem pohlavím. Takže už nikdo nebude rozdělovat plavce (plavkyně, plavčata) podle toho, co mají mezi nohama. Můžou mít pohlaví dlouhé, krátké, rovné, ohnuté, uříznuté, přišité, zašité, jakékoli. Všepohlavní soutěž.

A to je dobře. Je to krok správným směrem. Brzy budou soutěžit ve smíšených kategoriích i boxeři, vzpěrači, šachisti (tak to už se občas děje, jenže vyhrajte nad ní, kdy ona se schválně předklání a jakoby náhodou se jí rozevře dekolt) nebo v soutěži navlékání nitě do ucha jehly.

V Berlíně ale stejně zůstali napůl cesty. Vše nasvědčuje tomu, že se příliš soustřeďují jen na pohlaví. Lišíme se přece i v jiných věcech! Proč není soutěž v plavání v berlínském bazénu otevřená i pro ty, kdo vůbec neumějí plavat? Ti se mají jen dívat? Jak jim asi je? Do plavek a do vody s nimi! A že se utopí? To jsou jen předsudky. Všichni jsme si rovni. Jen někteří nedostanou šanci. Pusťte do bazénu i neplavce (neplavkyně, neplavčata), jinak je ta vaše inkluze jen polovičatým pokrytectvím.

Víte, proč mají Židé tak velké nosy? Protože vzduch je zadarmo. Tenhle hnusný rasistický vtip okamžitě zapomeňte. Už proto, že vzduch zadarmo není a i s těmi nosy to je úplně jinak. Zase jsme totiž u těch stereotypů. Když hrával v opeře bílý pěvec Othella, načernili mu tvář. A proč? To nemohl své maurství ztvárnit svým pěveckým a hereckým projevem?

Stejný problém nyní řeší kolem filmu o Leonardu Bernsteinovi. Jeho představitel má umělý dlouhý nos. Aby se zvýraznilo, jak že byl jiný než ostatní, jak to třeba kvůli té své jinakosti mohl mít někdy těžké a jak potom svým úspěchem třeba leckoho inspiroval k tomu, aby se na jinakost díval jinak. Jenže kulturní fronta se bouří. Že tvůrci filmu podporují překonané stereotypy a že zdůrazňováním jinakosti Židů vlastně podporují jejich vyčleňování ze společnosti. Ono to ale jistě dobře dopadne. Dnešní technika umí vše, jistě se dá už na hotovém filmu nos zkrátit. Jako ho tak hezky naopak prodloužili princezně ve filmu Tři veteráni. No, být režisérem nebo producentem onoho filmu o Bernsteinovi, asi bych na hysterické kritiky udělal dlouhý nos.

Včera byla v Praze bouřka. Na roztomilé zahrádce v centru města poryv větru srazil velký slunečník, a ten padl jen kousek vedle stolu dvou mladých dam. Vlastně to několik vteřin vypadalo docela dramaticky. Ale jaké drama by nastalo, kdyby se fakt některé něco stalo! Bouřky už se dávno měly zakázat. Pravda, na chvíli osvěží vzduch, osvěží i zemdlený duch, ale co škody nadělají? Nechápu, co v tom Bruselu pořád dělají, že se ještě nedostali k zákazu bouřek.

V Berlíně to mají dobré, tam se před bouřkou mohou schovat do bazénu. A když má někdo dlouhý nos, může ho použit jako šnorchl.

Převzato z webových stránek Institutu Václava Klause

