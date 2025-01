Ladislav Jakl: Nebloudíme, máme Kompas!

Evropská komise vyhlásila Kompas pro konkurenceschopnost. Konečně prý přestaneme zaostávat za USA a Čínou a namíříme si to… podle střelky na sever? To by logiku dávalo, když na západě přece číhá Trump, na východě Si a na jihu se otepluje.

Ne, oni nikdy neřeknou, že příčinou zaostávání jsou oni sami. Oni nás nikdy nenechají prostě svobodně žít, obchodovat, produkovat, vymýšlet. Nikdy je nenapadne, že problém je v jejich regulacích, v kontrole cen, v kvótách a limitech, v míře přerozdělování, v dotacích a chybně alokovaných zdrojích. Jeden jejich projekt selže, tak ho přejmenují - a už tu s ním jsou zase.

Sociální inženýři nikdy nevymyslí nic jiného než velkolepé bombastické projekty, jejichž podstatou je vzít lidem peníze, které by sami utratili na kdovíco, a nalít je do nesmyslných propagandistických akcí. A spoléhají při tom na naši špatnou paměť.

Známe takových z dějin mnoho, a všechny dopadly špatně. Buď úplným krachem, většinou však nenápadným vyšuměním doztracena. Což pokrokovým konstruktérům ideální budoucnosti nikdy zas moc nevadilo. Halasně vytrubované iniciativy splní z jejich pohledu účel už tím, že jsou vytroubeny. Dokládají rozhodnost a akceschopnost správců našich životů. A nikdo přece nebude za dvacet let poměřovat vytrubované cíle s dosaženou realitou.

Podle EK nově přijaté opatření „nastavuje cestu, aby se Evropa stala místem, kde se vynalézají, vyrábějí a uvádějí na trh budoucí technologie, služby a čisté produkty, a zároveň je prvním kontinentem, který se stal klimaticky neutrálním.“ A co se tu dělo do této doby? To jsme nechtěli vynalézat, vyrábět, uvádět na trh budoucí technologie, služby a čisté produkty? To nám to musí poradit eurokomisaři? Co si o tom máme myslet? A vůbec, to jim nevadí, že kompas vynalezli v Číně? Ha! Není on celý tenhle projekt skrytou čínskou diverzí, jak Evropskou unii definitivně vyřadit z konkurenčního boje?

Od lidí, kteří vědí, jak máme správně žít, abychom se měli dobře, nejde čekat nic jiného než legrační fráze. Poslyšte, jak to krásně zní: „Komise předloží iniciativu k vybudování Unie dovedností, která se zaměří na investice, celoživotní vzdělávání, vytváření dovedností pro budoucnost, udržení dovedností, spravedlivou mobilitu…“ Nevím, co je to spravedlivá mobilita a raději to ani nechci vědět. S udržením některých dovedností mám ve svém věku problém, ale moc nevěřím, že mi v tom Komise pomůže. Ale jen zlomyslný člověk může namítat něco proti tomu, abychom budovali Unii dovedností. Ale co jsme budovali do nynějška? Unii nedovedností? A kdo za to může?

Je tomu pětadvacet let, co EU přijala tzv. Lisabonskou strategii. Jejím deklarovaným cílem bylo vytvořit z Evropské unie do roku 2010 „nejdynamičtější a nejkonkurenceschopnější ekonomiku světa založenou na znalostech, schopnou udržitelného hospodářského růstu, vytváření více kvalitních pracovních příležitostí a zachovávající sociální soudržnost“.

Takže máme už 15 let splněno, ne? Jsme přece už 15 let „nejdynamičtější a nejkonkurenceschopnější ekonomiku světa“, tak co najednou Evropská komise povídá o nějakém našem zaostávání? No, ono splněno tak úplně není. Místo deklarovaného „dohnat a předehnat“ se EU stala technologickým skanzenem. Ostatně už po čtyřech letech od vytroubení Lisabonské strategie, tedy před 21 lety, zjistila EK, že to s tím doháněním a předháněním nějak vázne, a tak Lisabonskou strategii revidovala s tím, že „sociální aspekt a aspekt životního prostředí nebudou nadále prioritou a těžiště Lisabonské strategie se přesouvá do ekonomického rozvoje Evropské unie“.

Jenže ani to nepomohlo. A tak po 21 letech přichází Kompas s další revizí původních cílů. Budeme prý konečně teď už opravdu silnější, rychlejší, výkonnější, efektivnější, bohatší, znalostnější, ale navíc i „klimaticky neutrální“.

Vypadá to jako blouznění, ale třeba jsme nespravedliví. Možná už za nějakých dalších 25 let vydá Evropská komise novou revizi svých cílů s tím, že tentokrát už zaostávání za Somálskem a Madagaskarem opravdu zastavíme.

On kompas je výborná pomůcka. Kéž by tyhle projektanty světlých zítřků nějaký kompas konečně navedl tam, kde slunce nesvítí.

Převzato z webových stránek Institutu Václava Klause

