Ladislav Žák: Jen tak…?!?

Každý možná trochu kvůli něčemu jinému, ale rozhodně dost na to, aby šli v chladném večeru na Václavák a strávili tam někteří i několik hodin.

Záminkou svolání shromáždění nastavovaná kaše volby nevolby poslance Ondráčka kamsi a zase zpět. Nakonec byla jeho hlavním terčem další nastavovaná kaše kolem Babiše a jeho vládnutí nevládnutí s vládou nevládou a parlamentně hradních šaškáren s tím spojených. Je patrné, že za touto demonstrací obyčejného lidského a občanského naštvání nestála žádná politická strana, hnutí, síla ani přitroublé celebrity nebo staří zbrojnoši sametové revoluce plačící nad úpadkem sametového étosu. Konec konců, ke shromáždění prý ani nikdo nepromluvil a k dispozici dokonce nebylo ani ozvučení.

Podle svědectví účastníků tam byli lidé skutečně z nejrůznějších koutů a vrstev naší společnosti. Shrnuto, podtrženo, to shromáždění bylo možná docela autentické. To není v současném stínovém a zcela neefektivním a neproduktivním politickém divadle zase tak málo. Mohlo by se stát, že až se oteplí, lidem by se mohlo na náměstích zalíbit a pokud by nepodlehli vábení nějakých loutkářů či krysařů, dnes spindoktorů a píjáristů, mohli by dosáhnout toho, že by si mohli alespoň ti méně hloupí protagonisté nedůstojného parlamentně-hradního panoptika uvědomit, že jim zvoní hrana…

Vůbec nejlepší by bylo, kdyby lidé dali najevo nejen naštvanost, ale především to, že jim politické strany nabídly do jejich volebních preferencí zcela neschopný a poněkud přitroublý personální substrát. Už dnes je však jasné, že lidé už vědí, tahle partička neumětelů může přivést tuto zemi a její obyvatele svou ignorancí jedině do hrobu.

Partičky z Hradu a Parlamentu by měly podle toho urychleně jednat.

Vyšlo na Vasevec.cz, publikováno se souhlasem vydavatele.