Lukáš Kovanda: Výsledek hospodaření ocení světové ratingové agentury i mezinárodní investorská komunita

Výsledek hospodaření státního rozpočtu za rok 2017 potvrzuje, že Česká republika má v současnosti jedny z nejzdravějších veřejných financí v rámci celé EU. Zhoršení výsledku hospodaření primárněbneodráží zhoršení stavu tuzemských veřejných financí, ani pokles celkové makroekonomické výkonnosti. Je mnohem spíše důsledkem výkyvů v čerpání prostředků z fondů EU. Celkově je výsledek hospodaření státního rozpočtu mnohem příznivější než rozpočtovaný schodek 60 miliard, a to i díky opatřením zaváděným za účelem zlepšení daňového výběru, jako je kontrolní hlášení nebo elektronické evidence tržeb. Nutno však podotknout, že výsledek hospodaření státního rozpočtu je do značné míry dán mnohem slabší investiční činností, než s jakou rozpočet na rok 2017 počítal. Vláda v porovnání s rozpočtovanou částkou proinvestovala o více než dvacet miliard méně, takže náklady za nižší než rozpočtovaný schodek částečně zaplatíme v budoucnosti, jelikož značný objem investic není realizován. Opětovně je také třeba se zamyslet nad dramatickým rozdílem mezi rozpočtovaným saldem rozpočtu a skutečností. Rozdíl v řádu několika desítek miliard není dost dobře ospravedlnitelný a zase se tak nabízí otázka, zda ministerstvo financí systematicky nepodhodnocuje odhad růstu české ekonomiky a možnosti hospodaření veřejných financí, aby pak ke konci roku s „mediální pompou“ vykázalo mnohem lepší výsledek hospodaření. Nicméně tyto výtky by neměly překrýt fakt, že jde o příznivý výsledek hospodaření, který ocení světové ratingové agentury a mezinárodní investorská komunita. Česká vláda si tak i nadále bude půjčovat za jedněch z nejvýhodnějších podmínek na světě vůbec.

autor: PV