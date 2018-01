Michaela Julišová: Lepšolidé

České pyšné, sebestředné a do sebe zahleděné elitky se cítí nedoceněny a uraženy! Vidí, jak jejich přátelé v západní Evropě mají vyšší platy, větší kapitál, větší majetek, lepší postavení. A to je dlouhodobě zneklidňuje!

PROČ ony, velevážené české elity, které jsou tak mimořádně osvícené a výjimečné, prostě samí lepší a slušní lidé, na tom nejsou stejně skvostně jako jejich západní přátelé? KDE je chyba? KDO za jejich dlouhodobě roztrpčený pocit méněcennosti je zodpovědný? A je to tady – hloupý český lid a jeho hloupý ošklivý český prezident, kterého si hloupý lid zvolil, a který na rozdíl od západních státníků, si dovoluje nesouhlasit s nejvyšším osvíceným politbyrem EU, odmítá mu poklonkovat, a dokonce si dovoluje direktivu „shůry“ kritizovat! Je neposlušný, svérázný a zpupný! Taková drzost a opovážlivost! A ke všemu nás vede na východ, místo toho, aby celý blízkovýchodní islámský konflikt dovedl do naší země podobně, jako je tomu v celé západní Evropě. A toto je jediný důvod a jediná příčina, která brání jejich oprávněnému zářivému vzestupu do výšin moci, slávy a bohatství, na které mají samozřejmě za své neskonalé zásluhy nárok! Svět je přece tak obrovské a nádherné místo k žití. Proč ony velevážené elity se tady mají trápit s tak hloupým neposlušným stále reptajícím národem a jeho ještě méně poslušným prezidentem, který rozděluje národ? Rozumějme, vysmívá se těmto elitkám, dělá si legraci z jejich povrchního, plytkého a egoistického pojetí společnosti, nezdůrazňuje jejich výjimečnost, neapeluje na hloupý lid, aby mlčel a k elitkám obdivně vzhlížel, a tím, dle elitek, rozděluje společnost. Hloupý lid má přece mlčet, nadšeně vzhlížet k elitkám a poslouchat jejich vyšší pravdy. Ony – elity, jsou přece samí lepší, slušní a vzdělaní lidé! Prezident dolních 10 milionů je zradil! Není to jejich prezident. A tento zlovolný národ je třeba rozpustit v líbezném multikulturalismu.

A jakže má dle zbožného přání elitek vypadat vysněný prezident, který údajně sjednotí národ? Na Hradě bude „jejich člověk“ – stroprocentně oddaný direktivě „shůry“, rozumějme z politbyra EU. Tento člověk bude plně hlásat jejich vizi světa, jejich světonázor, jejich pojetí společenskopolitického směřování, které je jediné správné, otevře jim tím a zajistí hvězdnou kariéru na celoevropském jevišti. Lepšolidé tak konečně dojdou svého zaslouženého ocenění, lesku a slávy. Lepšolidé tedy potřebují vysvoboditele, který je vyvede z ošklivého světa plného nehezkých reálií a uvede je do sluníčkového světa plného želé a marmelády. O ošklivých věcech se lepší a slušní lidé v sluníčkovém světě už vůbec nebaví! A když se o ošklivých věcech nebude hovořit, tak ony přestanou existovat. Ano, tak jsou lepšolidé mocní. A každý, kdo s nimi sdílí toto progresivistické a pokrokářské paradigma, je také lepší člověk.

A co s nepohodlnými kritiky této skvostné vysněné pohádky? Co s těmi, kteří rozdělují národ tím, že tento báječný plán soustavně narušují svými kritickými připomínkami a dovolují si tvrdit, že tato úžasná vize světa a společnosti je naivní, plytká, povrchní, egoistická, zcela mimo realitu, zachvácena selektivní slepotou, založená na zbožných přáních, domněnkách, neschopnosti sebereflexe, a z toho vyplývající zkreslené vnímání reality. Co s těmito nepohodlnými rýpaly, kteří dlouhodobě a vytrvale narušují vládu „pravdy a lásky“? Tak například, co se týká sociálních sítí, je třeba je co nejvíce nahlašovat, cenzurovat, blokovat, banovat, trestat. Na společenské úrovni pak prostřednictvím médií soustavně dehonestovat, ostudně nálepkovat, prostě umlčet, izolovat a zahnat do kouta. Později snad i v nějakých nápravných táborech převychovat. Těmito a ještě dalšími podobnými čistými a demokratickými postupy vybudují slušní a lepší lidé pravdu, lásku a ráj na zemi. A realizace jejich snu se blíží! Nyní si za pomoci válcování veřejnosti, kterou mainstream bombarduje fanatickou propagací jejich člověka a na druhou stranu totální zaujatou dehonestací zlého prezidenta, jim následně po zvolení jejich člověk zajistí oprávněné místo na piedestalu nejlepších lidí. Vládě jejich vyšších pravd již nebude stát nic v cestě. A tímto čistým skutkem a bohulibou metodikou údajně sjednotí národ.

Mnohem podrobněji a přesněji agendu „lepších a slušných“ lidí, jejich vizi světa a metody, které k zajištění svých zájmů používají, popisuje a vysvětluje pan David Zábranský ve svém rozhovoru. Tento vynikající, faktický a vlídný text opravdu velmi doporučuji.

Dále k tématu doporučuji text blogera Oty Jurnečka, který taktéž lepšolidi a jejich působení ve společnosti výborně názorně charakterizuje.

Michaela Julišová

Vyšlo v rámci mediální spolupráce s Literárními novinami.

autor: PV