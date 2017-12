Milan Janča: Kam Evropu přivedli "více vzdělaní lidé" pozorujeme každý den

Pomocný biskupe Vaclave Malý,

jak je možné, že si dovoluješ říct tato slova: "Bohužel musím říci, že naivita, nezodpovědnost a duševní lenost části našich spoluobčanů jsou zarážející.... Pokud budeme pokračovat po této cestě, po které kráčejí především lidé z venkova a lidé méně vzdělaní, může být naše demokracie ohrožena", tvrdils předevčírem v Parlamentních listech. Já říkám, to je tvoje naivita, nezodpovědnost a duševní lenost. To nejsou hloupí a nevzdělaní lidé, ale ti, kteří si ještě uchovali zdravý a kritický rozum, který se u tebe kamsi vytratil. Těmto lidem se v současnosti říká také "náckové, fašisti a rasisti". Tak nějak titulovali komunisti svého času nás, disidenty, v tomto smyslu prožívám teď na Západě déja vu.

Psali jsme: Biskup Malý: Vy chcete bránit naši kulturu? Naučte se nejdřív pořádně dějiny. K naší kultuře patří i pomoc v nouzi

Kam Evropu přivedli "více vzdělaní lidé" pozorujeme každý den. Pokud budeme dále kráčet po cestě, kterou nám vnucují tito více vzdělaní lidé, jako jsi ty, bude to v naší republice záhy vypadat tak, jak to vypadá na Západě. Tedy místy jako v Chartumu. No-Go-Areas, paralelní společnosti ovládané arabskými klany, kde v ulicích vidíš jen muslimské šátky a slyšíš pouze arabštinu nebo turečtinu a žádný policajt si tam netroufne. Kolem většiny vánočních trhů vidíš letos betonové bariéry proti teroristickým útokům, které jsou místy dojemně zabalené jako vánoční dárky. Nevíš, jestli se máš smát, nebo brečet. Masová policejní prezence na všech hromadnějších akcích, miliardové částky vynakládané na odhalení plánovaných útoků na "nevěřící", což se pokaždé nepodaří... a tak bych mohl ještě dlouho pokračovat. Vánoce se opět přejmenovávají. Tentokrát na "Svátky světla," svatomartinský svátek na "Svátek Slunce, hvězd a Měsíce", to abychom neprovokovali naše muslimské spoluobčany ..... a vůbec se i ty můžeš pomalu přeškolit na imáma, což tobě asi moc vadit nebude. Tomu převlečenému marxistovi v Římě a jeho lokajům, jako jsou kardinálov Marx a Bedford-Strohm v Německu jistě také ne. Hlavně, že se rubl koulí, to je totiž to, o co jde. Azylový průmysl přináší cirkvím větší zisky než kdysi obchod s odpustky. Proto se církve nestarají o oběti islámských útoků, ani o pronásledované křesťany v muslimských zemích, ani o to, kolik už v této zimě, která dosud žádná nebyla, umrzlo lidi. Starají se především o invazory z arabského světa a z Afriky.

Angela Merkel, kterou tak obdivuješ, nám ukázala, co je podle ní demokracie. Na podzim roku 2015, když dala státní území a sociální systémy Německa k dispozici zbytku světa, se zachovala jako absolutní monarcha. Hodila přes palubu všechny smlouvy a zákony a připravila tím Německu škody a problémy, jejichž celý rozsah zatím nelze dohlédnout. Teď se nám proti naší vůli z Bruselu snaží vnutit kvóty tzv. uprchlíků, kteří můžou zrovna tak změnit strukturu naší společnosti. To je ta demokracie, kterou vidíš v ohrožení? V Německu neprobíhá v současnosti nic jiného, než výměna obyvatelstva. Rada Merkelové těm, kteří se bojí islámského teroru zní: "Když se bojíte islamizace, bežte do kostela." Tomu ty říkáš starost o bezpečnost občanů? Merkelové trvalo celý rok, než na nátlak veřejnosti vyjádřila účast pozústalým obětí islámského útoku na berlínském vánočním trhu, (kde zahynula i jedna Češka). Pachatel, islamista, kterého nebezpečnost byla úřadům známa, v Německu působil pod 14 (slovy čtrnácti) identitami. Asi bylo nekřesťanské, tohoto "uprchlíka" zavřít nebo odsunout...

Němci, kteří kdysi vyvraždili miliony Židů, otevírají dnes brány jejich úhlavním nepřátelům. Výsledek už teď můžeš např. v Berlíně obdivovat. V současnosti palí muslimové izraelské vlajky a v německých ulicích se řve: "Juden ins Gas", tedy "Židé do plynu", jak si jistě umíš přeložit. Jenže tentokrát to nejsou němečtí náckov, ale naši "hoste", naši chráněnci. Drtivá většina "potřebných" nad kterými pláčeš, jsou mladí, zdraví muži, kteří - a to je zvláštní - ztratili své doklady. Nejmodernější mobilní telefon neztratil žádný z nich. Jak můžeš toto srovnat s Marií a Josefem? Mnohému "nezletilému", který stojí daňového poplatníka zhruba 10 000 € měsíčně už šediví spánky a spousta "ochranu hledajících" se přihlašuje pod více identitami a kasíruje velkorysé podpory hned několikanásobně. Když na to poukážeš, už máš problém. Už máš razítko rasisty, fašisty a homofoba, který situaci "instrumentalizuje pro své nízké cíle"! Co to má dělat s křesťanskou láskou, nechat se vodit za nos? Žádné náboženství tohoto světa nepřikazuje sám sebe poškozovat, či dokonce zničit.

Tady v Německu je už naprosto zřejmé, kam tato naivita vede. V České republice zatím takové problémy jako my tady na Západě nemáte a aby to tak zůstalo i nadále, je potřeba lidi typu Tomia Okamury, Miloše Zemana a Dominika Duky - zaplať pánbůh za ně!

Tebe já znám hlavně jako svatouška, který v době, kdy bylo nutno s komunismem zúčtovat, nechtěls o tom (spolu se svým velkým vzorem svatým Havlem) ani slyšet ("nejsme přece jako oni!"). Ale znám tě také jako člověka ne příliš férového. Jistě si vzpomeneš, jak jsi mi v roce 1985 na rakouské ambasádě v Praze "pomohl". Jako nepodporovače tě znám také v mém letitém usilování za to, aby se také v České republice konečně opět respektoval nedělní klid. Ty, jakožto duchovní, jistě dobře znáš třetí boží přikázání. Mne šlo konkrétně o: Žadné vrtání v bytových domech, žádné mlácení kladivem, žádné cirkulárky, žádné motorové sekání trávy o nedělích a svátcích, atd. aby člověk, který si chce jeden den v týdnu odpočinout, měl k tomu možnost. Jako všichni politici (i lidovci!!), jsi ani ty o rehabilitaci neděle a státem uznaných svátků neprojevil vážnější zájem. Teď opět roníš krokodýlí slzy, pláčes na nespravném hrobě a urážíš rozumné lidi a vlastence. Každý méně vzdělaný člověk z venkova si tě namaže na chleba, pomocný svatoušku z biskupského paláce. Měl bys z něho občas vylézt a porozhlédnout se po českých a moravských vesnicích a po lidech, kteří mají zdravý selský rozum. Po takových, kteří si váží lidí, jako je kardinál Duka, prezident Zeman a šéf SPD Okamura. Protože oni - na rozdíl od tebe, Halíka, Dienstbiera, Schwarzenberga a Šabatové - doufám nepřipustí zpustošení naší země barbarským islámem.

Ostatně já pocházím také z vesnice a mám jen základní vzdělání. Patřím tedy podle tebe také k těm hloupým, kteří nepochopili, co je pro ně dobré. Za komunistického režimu, jehož protagonisty jsi ty po "převratu" tak udatně s Havlem bránil, jsem byl - na rozdíl od tebe - dlouhé roky vězněn a vláčen po blázincích. Zdůrazňuji, že jsem byl jak za věznění, tak za ty blázince dávno plně rehabilitován.

Když jsem před 32 lety přijel na Západ, vládl tady zdravý rozum, pořádek a zákon. Já jsem se nezměnil, změnil se Západ. Lidé jako já, kterým se to nelíbí, mají opět problém. A ty jsi tentokrát součástí tohoto problému.

Milan Janča, signatář Charty 77, München

Psali jsme: Sex s imigrantem voní po jasmínu, tvrdí západoevropské feministky. Reakce Martina Kollera je skutečně brutální Vlastimil Vondruška k Vánocům: Stydíme se za to, že jsme bílí. Stydíme se za křesťanské tradice. Uděláme z Ježíška pitomce, aby na něj děti co nejrychleji zapomněly? „Zabiju tě!“ Šokující studie o islámských školkách ve Vídni zveřejněna: Místo němčiny turečtina. Útoky muslimů na učitelky... Nesmíme dopadnout stejně jako Západ, jinak zanikneme. Zhouba a téměř neřešitelný stav. A Babišovi bych přál… Topolánek nám řekl věci, které byste od něj možná nečekali

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV