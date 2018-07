Milan Knížák: Osudové osmičky

V tento den se ujal úřadu premiéra psychopat s komunistickou minulostí, Andrej Babiš, bývalý spolupracovník Státní bezpečnosti, lhář obžalovaný z podvodu. Tento člověk i když se při parlamentním jednání před očima všech televizí bezprecedentně choval jako zuřivý psychopat, byl poté „demokraticky“ zvolen do funkce, kde může nejvíce ovlivnit život naší společnosti.

Opovrhuji všemi, kteří mu dali hlas a žádné jejich výmluvy mě nepřesvědčí. Ten, komu nevadí temná komunistická minulost Andreje Babiše; ten, komu nevadí, že A. Babiš notoricky lže; ten, komu nevadí, že je již zvolený premiér obžalován z podvodu; ten, komu nevadí, že poprvé po Sametové revoluci se podílí na státní moci komunisté, je zrádcem naší společnosti a jejího dosud demokratického vývoje.

STYĎTE SE!

Sociální demokracie se chce zachránit, a proto se neváhá spojit s člověkem a stranou, které postrádají morální hodnoty, ale to se jí nevyplatí. Sociální demokracie je odsouzena k zániku a já jí to přeji. Ještě včera měli šanci se distancovat. Zaslepeni touhou po moci to neudělali a tím stvrdili svůj pád do nicoty.

Naše současná situace se, bohužel, podobá roku 1938, 1948 a zdá se, že začíná normalizace, která tak neblaze poznamenala náš národ po roce 1968.

VZHŮRU DO TOTALITY!

S ANDREJEM BABIŠEM NA VĚČNÉ ČASY A NIKDY JINAK!!!

