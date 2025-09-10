Milan Knížák: Volte koho chcete, ale ne současnou vládu a rozhodně ne Babiše

Cítím povinnost se k nim vyjádřit. Abych se přiznal, nevím koho mám volit. S Fialovou vládou jsem hluboce nespokojen a jejich otrocky proevropskou politiku i podporu zbrojení považuji za devastující. Dopředu tlačící se Rakušan je nebezpečný hlupáček a Piráti agresivní neokomunisté. Babišova opozice je to nejhorší co můžeme mít. Babiš je pro mne, a to říkám znovu a znovu, nepoužitelnou variantou.
Volte koho chcete, třeba jezevčíka od sousedů, ale ne současnou vládu a rozhodně ne Babiše.
Váš spoluvolič Milan Knížák, v.r.
Publikováno se svolením autora z webu https://www.milanknizak.com.
