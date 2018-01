Milan Knížák: Zapomněl na slušné vychování

Působil rozpačitě, ale někdy zase až příliš útočně. Přitom to, co říkal, nemělo sílu, ale to není podstatné. To nejdůležitější se odehrálo až nakonec.

Když skončila debata, tak křepce se pohybující Jiří Drahoš vyskočil a místo, aby šel podat Zemanovi ruku a případně mu pomohl vstát anebo naopak, zůstat sedět a „držet s prezidentem basu“, začal poskakovat na jevišti a vysekával publiku gymnastické poklony, aby tak ukázal, jaký je proti Zemanovi borec. Ten s velkou námahou povstal. S pokrčenýma nohama a pomačkanými nohavicemi, působil bezbranně, směšně a bylo mi ho strašně líto přesto, že se spoustou jeho činů nesouhlasím.

Tak, jak se zachoval Drahoš, se slušní lidé nechovají. Asi nebyl v mládí ve skautu. Žádný Mirek Dušín.

