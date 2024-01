Milena Míčová: Parlamentní strany by měly být ve střehu

reklama

Na první pohled by se parlamentním stranám mohlo zdát, že je pro ně výhodné připočítat si hlasy ze zahraničí. 600 tisíc hlasů! „Pánové, kdo z vás to má?“, řekl by asi pan Paroubek. Jde však právě o to, KDO to bude mít.

Co když si zahraničí bude přát změnu? Vládní pětikoalice má velmi nízkou podporu obyvatelstva. A opoziční ANO si zase pošramotilo svoji reputaci nátlakem na obyvatelstvo v době covidové. Mnozí si stále pamatují lockdowny, nucení k testování a nucení do očkování. Co když se vynoří při dalších volbách nějaká zcela nová strana, třeba s názvem „Mladé progresivní Česko“. Tvářemi budou mladí lidé v bílých límečcích, s perfektním střihem vlasů a upravenými plnovousy. Moderně střižená saka doplní i mladé ženy se zářivými úsměvy a krátkými sukněmi. Na billboardech se mohou zaskvět hesla, která osloví a nadchnou mladé voliče. Slogany typu Mladí si chtějí rozhodovat o své budoucnosti! nebo Kreativní řešení proti starým normám! ozdobí naši 30-letou zemi. Masmédia vynesou mladou nadějnou stranu na výsluní a influenceři přitáhnou mladé lidi k volbám. Vždyť jde o jejich budoucnost!

K nemalému překvapení současných parlamentních stran pětikoalice, ale i parlamentní opozice, mohou korespondenční volební lístky ze zahraničí dodat do volebních místností takové hlasy, které jim ponechají jen pár opozičních křesel, nebo také žádné.

Mgr. Milena Míčová

