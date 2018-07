Miloš Rejmont: 27. červen 1950 a 27. červen 2018, je to jen náhoda?

27.červen byl na podkladě této vraždy vyhlášen Dnem památky obětí komunistického režimu. 68 let po vraždě Milady Horákové, 27.června 2018, se proruský prezident Miloš Zeman nestydí jmenovat novou menšinovou vládu ANO a ČSSD podporovanou komunisty. Česká republika tak bude mít první polistopadovou plnohodnotnou polokomunistickou vládu. V čele této vlády bude bývalý komunista a estébák Andrej Babiš. Navíc to bude vláda neodborníků. Např. Taťána Malá na post ministryně spravedlnosti či Adam Vojtěch na post ministra zdravotnictví nemají předpoklady.

Demokratická část naší země nesmí rezignovat. Ještě není zcela pozdě. Již v komunálních a senátních volbách by měly demokratické strany zvítězit. Města a vesnice nesmí padnout do rukou Babiše. Senát je zárukou demokracie, proto by ho Babiš rád zrušil. A to se nesmí stát...

MUDR. MILOŠ REJMONT, LÉKAŘ SE ZAMĚŘENÍM NA DIAGNOSTIKU PRSOU A PODPOROVATEL TOP 09

