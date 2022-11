Miroslav Kulhavý: Budou chybět prezidentu Zelenskému americké dolary?

reklama

Není divu, že Biden neutajil své pocity a na až diktující projev Zelenského s velikášskými požadavky reagoval úvahou o ponížení dodávek zbraní a dolarů. V té souvislosti se přímo vnucuje pohled dosti nechápajícího, když se na „pult“ dostaví otázka zvědavého, kde jsou minimálně desítky ukrajinských milionářů a pár miardářů z r. 2014, a to součtem jak doma, tak i v zahraničí? Kolik kdo věnoval své rodné zemi v této těžké době? Anketa Líbil se vám plakát „Putin v pytli na mrtvoly“, který vyvěsil Rakušan? Líbil 1% Nelíbil 98% Nezajímá mě to 1% hlasovalo: 10270 lidí

I sám pan prezident Zelenský není chuďas a vedle vlastnictví pár nemovitostí v zahraničí vládne nemalým kontem ve spojení s dřívějším podnikáním, tedy v současnosti vše převedeno na manželku. Na druhou stranu, pohled na celostátní finanční toky v létech 2014 – 2022 by neměl kladné body; korupce kvetla jak v masovosti a to tedy obrazně jak v podpalubí, tak prorůstala i do vyšších pater. To by mohl být vysvětlující fenomén, proč je od oligarchů ticho po pěšině – bylo by to určité přiznání nečistých příjmů.

Vrátíme-li se ještě k americkému prezidentu Joe Bidenovi, ten má dost starostí doma se st. zadlužením a silná kritika opozice jde na konto vydávání dolarů (i zbraní) na různé účely ve světě včetně silné podpory Ukrajiny. U ní má ovšem problém, kdy i přes naznačení menších dodávek zbraní a dolarů, nemůže přistoupit k zásadnímu omezení, neb na situaci, v níž se Ukrajina ocitla, mají USA svůj nepřehlédnutelný podíl.

Pohled do střední Evropy, tedy konkrétně na ČR je dosti tristní – sami máme hluboko do kapsy, tedy konkrétně už kolikátý rok vlečeme státní rozpočet se stomilionovými dluhy, ale v podpoře Ukrajiny jsme mezi prvními. M.j. to silně kontrastuje s objevem maďarských celníků, kdy manželka ukrajinského poslance vyvážela v kufrech stovky milionů dolarů, a nebo čerstvá zpráva o zpronevěře 250 milionů hřiven ukrajinskými úředníky při nákupu neprůstřelných vest pro armádu.

Obecně – nebylo tajemstvím, že je na Ukrajině silně rozbujené korupční prostředí a válka to určitě nijak nezměnila, spíše naopak. Rovněž o pěchotních zbraních, které se na Ukrajinu dodaly, jdou hlášky, kde všude je po světě najdeme.

P.S. V této těžké době snad neuškodí něco málo černého humoru: „Proto bych se silně přimlouval za uzamčení Blanických rytířů mnoha zámky – něco na způsob korunovačních klenotů – neb rozdávačný Fiala s Černochovou (za asistence Vystrčila) by je mohli v příští dodávce poslat na Ukrajinu.“

