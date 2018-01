Miroslav Kulhavý: Je vůbec možné překonat tu hradbu protizemanovské špíny?

Neříkám, že není co kritizovat, ale sáhněte si do svého svědomí: byli jste za posledních pět let bezchybní? Lidský faktor se vždy projeví a prezident je jenom člověk.

Jistě, od takového postu se očekává, že těch chyb bude minimálně. Pro mne a jistě i pro ty váhající voliče je podstatné, že základní směřování ve prospěch ČR se obešlo bez strategických chyb. Nějaké plytké řeči o směřování na východ jsou jen křečovitou násilnou konstrukcí. Ptejte se těch podnikatelů, kteří v hojné míře prezidenta doprovázeli a zvláště těch, kteří navázali kontakty nebo dokonce podepsali smlouvy.

Když se začne míchat v jednom pytli obchod, osobní kontakty, personální průniky do dříve zapovězených oblastí a do toho obecné zásady lidských práv, nedosáhne se úspěchu ani v jedné oblasti. Lépe je postupovat cíleně případ od případu. Když naše „elity“ vykřikují, že pro nás existuje jen cesta na západ, ukotvení se v EU, tak jednak neznají světové strany, ale hlavně neumí vyhodnotit a poučit se, jak se mají chovat v tom proklamovaném tvrdém jádru EU. Všichni velcí obchodují s Ruskem a Čínou ve velkém a to bez ohledu na sankce. Kde je ten kritický silný řev všech zaujatých proti Zemanovi, úměrný četnosti a velikosti aktivit???

A na druhou stranu v té nejvážnější bezpečnostní otázce Evropy, ve které je Zeman dlouhodobě konzistentní a na správné straně, jsou ti jeho největší kritici, včetně pana Drahoše, rozbředlí jak použitý toaletní papír ve vodě. Sice ještě drží pohromadě, ale každý jen trochu informovaný amatér je rozcupuje na kaši. Všichni vnímaví jistě pochopili, že jde o islamizaci Evropy, kterou se z různých důvodů snaží ti údajní největší „humanisté“ zatajovat a omlouvat.

Stále více se jeví výmysl multikulturních aktivistů „UMÍRNĚNÝ MUSLIM“ jako špatná satira. Dokud nebude reforma islámské ideologie, a té se nedočkají ani naši vnuci (jestli vůbec), je jakákoli umírněnost minimálně poloviční odpadlictví a to se trestá – tedy podle islámských pravidel. Podle několika veršů z Koránu se lze z takového jednání rozhodným činem vykoupit; což bylo v Evropě několikrát realizováno. Nevěřím, stejně jako prezident Zeman, na žádnou umírněnost. I vystoupení německých občanů – muslimů – tureckého původu při zamítnuté žádosti o možnost na německé půdě agitovat pro své záměry, je příslušnost k bývalé muslimské zemi více než sebelepší integrace. Tady platí prohlášení více státních nebo náboženských představitelů: islám je jen jeden!!!

Píši to už po několikáté: máme v celé Evropě tolik právníků a přitom nikdo, zatím, nevygeneroval zásadní rozpor mezi islámskou naukou a principy demokracie tak, aby byly podnětem k soudnímu projednání. Že zjevně existuje, je lehce viditelný fakt; tak kde je chyba?! U pana Drahoše není žádná naděje, že by se tím vůbec jen zabýval. U Zemana je vidět snaha posunout tuto otázku, alespoň v rámci V4, kupředu. Při zvážení jen této otázky jdou veškeré námitky vůči Zemanovi stranou. Všem doporučuji se nad tím hlouběji zamyslet a preferovat stejně jako já a mnozí jiní: volím Zemana.

Miroslav Kulhavý

