Miroslav Kulhavý: Pane Drahoši, „kritické myšlení“ je jen prázdná schránka? A co to lhaní na Primě?

Do dnešních dnů jste se, p. Drahoši od ní nedistancoval; výzva jen ztratila na stránkách povýšeneckou preambuli. Je dobré si ji připomenout druhým odstavcem:

„Jsme vědci a vědkyně, akademici a akademičky, výzkumní pracovníci, studenti a studentky vědeckých oborů, lidé, jejichž základní schopností i hodnotou by mělo být kritické myšlení, schopnost nazírat problémy nezaujatě, pracovat s informacemi, rozeznat fakta od hypotéz a nedopouštět se manipulací. Jsme znepokojeni prudkým nárůstem xenofobních nálad ve společnosti a aktivitou extremistických skupin, které nemají dostatečnou protiváhu. Radikalizace společnosti skrze strach je podle nás jedno z největších nebezpečí, které nám v souvislosti s imigrační krizí hrozí. Toto téma musí být předmětem diskuze, ta však musí být vedena s chladnou hlavou a na základě faktů.“

Ten časový odstup od stvoření výše uvedených řádků Vám mohl stačit k nastartování tak zdůrazňovaného kritického myšlení a nezaujatě si vyhodnotit to, co mělo být mezi jmenovanými, tedy od akademiků s tituly před i za jménem až po studenty, už dávno vypracováno. Všechny ty negativní názvosloví a nálepkování skupin občanů jsou zbytečné a pokrytecké, když nevezmete jejich argumentaci a svými protěžovanými vědeckými principy se znalostí věci a za použití zmiňovaného kritického myšlení, dojít k závěru, ve kterém budou teze těch, které kritizujete, vyvráceny a nebo nezbude než jim dát za pravdu.

Je naprosto zjevné, že výzva nebyla napsána „s chladnou hlavou“ a na základě faktů. Chladná hlava musí nejdříve posbírat a utřídit informace a porovnat je se skutečností. Vědecké obci je v různých oborech vlastní, že se pídí po příčinách daných jevů. Buďme konkrétní: je islám pro Evropu menší hrozbou než strach z něj? Ptejte se pozůstalých, znásilněných a zmrzačených! Ti mají ty nedůvěryhodné informace. Je islám jen jeden a liší se pouze z evropského pohledu v podružnostech? Když si popravdě odpovíte a nenajdete takovou verzi islámu, která by byla v souladu s evropskými zákony a tradicemi, jaký by měl být vědecký závěr?

Aktuálně jsem shlédl duel prezidentských kandidátů na Primě. Je zbytečné rozvádět všechna témata a střet odpovědí. Jeden výrok p. Drahoše však nejde nekomentovat. Takové otevřené lhaní (jistě rady poradců) o migrantech, kdy je zcela zřejmé, když se v Lucerně mluvilo o migrační krizi v Evropě, že tedy šlo o převážně muslimské migranty z islámských zemích a ne o Ukrajince nebo Vietnamce, kde nikdy jejich příchod nebyl nazván krizí! Tedy číslo 2.600 se nepochybně týkalo muslimů. Nebo snad pan Drahoš zaznamenal „prudký nárůst xenofobních nálad a aktivitu extrémistických skupin“ proti Ukrajincům, tak jak se to uvádí ve výzvě?? Je zřejmé, že si pan Drahoš uvědomil, že plus body z pražské kavárny budou v této otázce dosti málo proti všeobecnému naladění společnosti proti muslimům a zcela amatérsky účelově mlžil.

Tedy zpět k titulku: umím si představit, že pro p. Drahoše je užití kritického myšlení ve svém vědeckém oboru standardem. To však není kvalifikace pro všechny společenské disciplíny. Zvláště v politice je zřejmé, že jeho kritické myšlení zůstalo na zapadlém nevýznamném nádraží na trati, směřující do cílové stanice prezident ČR. Bez něj se projevuje jako čerstvě naložené maso v láku, složeného z rad svých poradců. Pokud zmíní Ukrajince, měl by vědět, že je jich u nás legálně přes 100.000 a když se podaří eliminovat velké množství nelegálů, kteří zde snižují cenu práce, můžeme přijmout postupně řádově desetitisíce a ne ušmudlaných 2.600. Je zřejmé, o těchto v Lucerně nemluvil.

Až se budete příště, pane Drahoši, bránit trapným lhaním, běžte se nejdříve poradit ke svým příznivcům z TOP 09, STAN, Zelených a dalších; v tomto oboru jsou na slovo vzatí odborníci. Teda „vzatí“ jsou hodně, ale spravedlivě nutno dodat, že ne všichni. Zde se hodí poznámka odjinud: německý tisk se pochvalně vyjadřuje o Drahošovi, že je ochoten přijímat migranty. Není to výmluvné?!

Z výše uvedeného mně vychází jediné: i přes oprávněně kritizované, ale podružné nedostatky hlavy státu, volím v této rozbouřené situaci kolem nás jistotu; volím ZEMANA!

Miroslav Kulhavý

autor: PV