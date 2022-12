Miroslav Macek: Aby si vyvolení mohli žít jako prasata v žitě...

reklama

Evropská unie se časně zrána dohodla na výrazném zpřísnění hlavního nástroje na ochranu klimatu. Spotřebitelé a firmy budou v budoucnu muset častěji platit za emise oxidu uhličitého (CO2). O dohodě vyjednavačů Evropského parlamentu a unijních států na reformě obchodování s emisemi v EU informovalo české předsednictví. Anketa Kterého kandidáta nejvíc NECHCETE ve 2. kole volby prezidenta? Babiš 13% Nerudová 67% Pavel 20% hlasovalo: 26241 lidí

Konkrétně se vyjednavači dohodli na zpřísnění stávajícího obchodování s emisemi v EU. Firmy, pokud vypouštějí CO2, si v současnosti musejí kupovat certifikáty znečištění, což je má motivovat produkovat méně CO2. Nyní se má počet práv na znečištění snižovat rychleji, než se dříve plánovalo. Stejný systém se má rozšířit i na vytápění budov a na dopravu.

Dopady na spotřebitele, jako je na příklad růst nákladů na vytápění, by měl kompenzovat klimatický sociální fond, pro který se počítá s 86 miliardami eur (dva biliony Kč).

Dohodu ještě musí potvrdit Evropský parlament a členské státy, ale to se považuje za formalitu.

Dodávám: Také v minulosti museli lidé platit nositeli jediné povolené víry desátky, aby si vyvolení mohli žít jako prasata v žitě. Vůbec nejpříšernější je pak poslední věta zprávy.

***

Podle kompetentního stanoviska německé ministryně zahraničí Baerbockové příměří na Ukrajině za podmínek Ruska je nepřijatelné, protože „neukončí hrůzu lidu Ukrajiny“.

Máme tomu rozumět tak, že nejednání o příměří hrůzu lidu Ukrajiny ukončí? Pak se zelené soudružky ptám, kdy to podle ní bude…

***

Doufám, že všichni souhlasíte s půjčkou 440 miliard korun Ukrajině na provoz státu, za kterou též ručíte (a která nebude nikdy splacena, na to vemte jed). Vždyť peněz máme dost, stačí se jen trochu uskromnit, a hlavně nezapomínejte, že na Ukrajině se bojuje za Prahu (a americké a jiné zbrojovky a ropné společnosti).

***

Slova k zapamatování, tentokrát Karla Schwarzenberga:

Rusko se rozpadne. Velké části se, jakmile budou moci, osamostatní.

***

Ladislav Větvička:

Mi se ta dnešni česka normalizačni medyjalni scena libi. Podobně tajak za hytlera, husaka nebo havla jede propagandu přesně podle not stareho Jozefa.

A lidem se to ani nezda divne, že je kdosik taha za frňak.

Kohosik z multykulturni sceny napadlo, že by se mohla zopakovat slovenska volba a tak našli Čapuši. Enem si neuvědomili, že Čapuše je vytažena z klobuka přiliš brzo a tym padem može přiliš brzo vyjit najevo, že bambus zni dutě.

Nu dobra, přiznejme markeťakum, že napad to dobry može byt. K temu vybereme jedneho zloducha z ciziny, a druheho navoňaneho šaška, kery vypada jak z reklamy na cukerkandel. Celu trojku budeme propagovat na všeckych kanalach, až dosahneme teho, že zloduch se nedostane do druheho kola, a na cukrkandla vytahneme ve druhem kole cosik tak hnusneho, že to bambus vyhraje.

Dalšich šest kandydatu pro propagandu jak kdyby neegzystovalo a dal už všecko jede podle marketyngoveho planu. Do konceptu zapada aji zestřihany pořad odpovědi Babiša na jakesik dětske otazky.

Ne. Nechci se nikoho zastavat. Slovaku v Česku už vubec ni. Enem vim, že když cosik napiše Forum24, anebo jakasik propagandystka Hovorkova, tak to su obvykle propagandystycke špinavosti.

Zajimalo by mě, jak by na podobnu sadu otazek odpovidala Čapuše, anebo Petr s Pavlem. Myslim, že relatyvně blbi su uplně všeci (jestli si myslite, že byste na prvni dobru odpověděli všecky štyry sučastky kravskeho žaludka, tak možete kandydovat).

Nevěřte hlasnym trubkam multykulturni propagandy.

Ale pokud si myslite, že ste chytři, dobře vam tak.

Mimochodem, abysem nezapomněl na otazku z tytulku, aji posledni baraba z Ostravy vi velice dobře, že na oponě Narodniho divadla neni napsane nic.

Ale fakt, VUBEC NIC!

Ladik Větvička, kunsthysteryk Mlade Fronty Fčil, Praha

Psali jsme: Miroslav Macek: Záhy všichni bratři a sestry… Miroslav Macek: Snad ze sebe lidé nebudou nechávat dělat voly Miroslav Macek: On snad někdo ještě pochybuje, že celý ten covidový humbuk byl uměle vyvolaný, aby si někteří namastili kapsy? Miroslav Macek: Naše vláda hraje vyloženě poker

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama