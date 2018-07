Miroslav Macek: Babiš – prolhaná kňučna

Řízení v opilosti, pokud se tedy týká řízení EU, je beztrestné…

Představitelé FIFA v průběhu mistrovství světa ve fotbale nařídili televizím, aby se kamery méně věnovaly atraktivním a vyzývavě oblečeným ženám v hledištích. „Jde o normální vývoj, vše řešíme případ od případu,“ dodal Addiechi s tím, že FIFA chystá i vlastní proaktivní kampaň směrem k dalším velkým turnajům.

Od FIFA šlo mimo jiné také o reakci na skutečnost, že známá fotografická agentura Getty Images publikovala galerii „nejžhavějších fanouškům šampionátu“, která se týkala výhradně spoře oděných mladých žen. V průběhu turnaje byla galerie odstraněna a zástupci agentury se organizátorům omluvili s dovětkem, že „šlo o chybu v úsudku“.

A máme tu další důkaz, že hranice lidské blbosti se opět posunula blíž k nekonečnu…

Čeština je opravdu jazyk vtipný: poslední pojmenování Babiše – prolhaná kňučna…

Josef Provazník na facebooku:

Lepší lidé nejsou normální smrtelníci. Jejich "slušňácká" nenávist nemá nic společného s nenávistí nás, kritiků EU, migrace...tedy, nás, plebejců, póvlu, primitivů atd. Naše "nenávist" (=nesouhlas s jejich názory) je hrubá, neotesaná, až zvířecí.

Kdežto jejich nenávist je tolerantní, humánní, inteligentní, vřelá, heboučká, sametová, láskyplná, něžná...až jakoby (místy) čarokrásná...má prostě svoje niveau, jestli my tedy vůbec rozumíte, vy primitivové...

A to se týká vlastně všech jejich verbálních i neverbálních projevů.

Však to přece musíte cítit sami. Když řekne "ho.no" (milost)PÁN Karel Schwarzenberg, tak si představíte rozkvetlou voňavou louku při ranním kuropění. Ptáčkové cvrlikají, sluníčko svítí...prostě pohodička, relax, optimismus, naděje, láska, něha...

Ale když to samé řekne třeba zeman (bez pána a s malým "z"), tak si představíte jen smrad, hnus, špínu a beznaděj. A tyhle rozdíly jsou patrné u všeho, co se týká lepších lidí a nás, "nevzdělaných ubožáku z venkova".

Takže, přátelé, musíme umět rozlišovat. Chápete? Asi ne, že jo...ale co bych taky od vás mohl čekat...

Z blogu Oty Jurnečka:

Celkově žilo v roce 1990 v Africe 642 milionů obyvatel a v roce 2004 již téměř miliarda. Organizace zabývající se demografií odhadují, že do roku 2050 (za 35 let) to bude dvojnásobek. Tedy prakticky 2 miliardy. Celá Afrika má přírůstek 50 milionů lidí za rok. To je jedna Francie ročně!

Nevěřím proto Zeleným stranám a ekologickým organizacím, že myslí svůj boj za trvale udržitelný stav světa vážně. Kdyby ano, museli by ho především cílit na ty, kteří se replikují jako vačice. Ale to ne, to je lid jimi chráněný, zdá se. Tam míří neustálá potravinová a lékařská pomoc a na této explozi se tito dobráci přímo podílí. Ne, nemohou to myslet vážně. Domnívám se tedy, že celé to ekologické běsnění je jen snaha o vytvoření jakéhosi nového náboženství, pod jehož praporem se snaží sjednotit globalizovaný lid.

Ano, my Evropané se většinou budeme chovat ekologicky i bez poučování. Budeme snižovat svoji spotřebu, pokud to bude nutné, budeme vyvíjet sofistikované, prostředí nezatěžující technologie, budeme se nejspíš vracet k šetrnému zemědělství, které nebude exploatovat půdu způsobem, kterým se za pár let mění v mrtvou hmotu. Ale bude nám to houby platné, pokud ta větší část světa bude stále větší. Protože i nejekologičtěji se chovající lidé (a já mám silné pochybnosti, že v přítomném okamžiku ukotvení lidé se tím vůbec budou ochotni trápit), potřebují jídlo, vodu a prostor. Pokud jich bude příliš, nakonec tu planetu sežerou.

