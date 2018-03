Miroslav Macek: Buďme na svoji suverénní, racionální zemi hrdi!

Bohuslav Sobotka oznámil, že končí v politice. Své rozhodnutí zdůvodnil tím, že má poslední šanci vydat se jinou životní cestou. Teď jde o to, aby si našel nějaké pěkné zaměstnání. První práce v životě je hodně důležitá!

Česká vláda je připravená vyhostit ruské diplomaty v reakci na otrávení bývalého ruského agenta Sergeje Skripala ve Velké Británii. S konečným rozhodnutím však nejdříve vyčkává na postup některé z větších zemí, jako jsou Německo, Francie a Polsko.

Tolik zpráva. Buďme na svoji suverénní, racionální zemi hrdi!

Bodejť by to na Slovenku mělo vypadat jinak, když jim přetahujeme nejschopnější lidi: Babiš, Krnáčová…

Čtenář glos J. F. mi napsal:

Doučuji matematiku už skoro třicet let, když přijdu navečer z práce. V podstatě za pakatel. To nekomentujme, to je úchylka, za niž nemohu.

Je pravda, že matematická laťka na školách od ZŠ až po VŠ neustále klesá. Je pravda, že bych mohl jmenovat učitele matematiky, kteří matiku moc neumí (možná tomu tak bylo vždy, nevím).

Je pravda, že řadu studentů, kteří ke mně chodí, matematika vůbec nezajímá. Chtějí se dostat na školu, udělat maturitu či zkoušku.

Nejhorší ale je, že se setkávám se spoustou lidí, které nezajímá vůbec nic, natož probůh třeba hudba, obrazy nebo knihy.

Proto s učiteli vcelku soucítím. Ani si radši nepředstavuji, jak musí být deprimující stanout za katedrou čelem k desítkám ignorantů.

To, že ani vysokoškoláci dnes neumí procenta (mohu dosvědčit), je samozřejmě nejlehčí svalit na učitele.

Ale nepomůžeme si tak ani trochu.

Olomoucká Universita Palackého nabízí mj. tyto studijní možnosti:

„Katedry mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky“

„Centrum pro studia komiksu“

„Katedra politologie a evropských studií“

„Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie“

„Administrativně právní klinika“

„Antidiskriminační právní klinika“

„Environmentální právní klinika“

„Lidskoprávní klinika

„Právo pro každý den – Street Law“

„Právní klinika ombudsmanské praxe“

„Právní klinika sociálních práv“

„Studentská laboratoř lidských práv“

„Centrum prevence rizikové virtuální komunikace“

„Katedra aplikovaných pohybových aktivit“

„Katedra přírodních věd v kinantropologii“

„Katedra společenských věd v kinantropologii“

„Právní klinika uprchlického a cizineckého práva“

Ještěže jsem tak starý…

Čtenář glos R. S. mi napsal:

Namátkou vybírám z dnešního článku z idnes.cz „Cestu Mynáře a spol. platila má kancelář“.

Otázka na prezidenta Zemana: Kdo tuto zahraniční cestu platil?

Odpověď: To je tak stupidní otázka, že byste se měl stydět. Samozřejmě byla na můj příkaz.

Otázka: Komu všemu byla cesta hrazena?

Odpověď: Upřímně řečeno, vůbec nevím.

A ze stejného zdroje fantastický nadpis článku: Mýtné na silnicích první třídy bude zadarmo, plánuje ministerstvo dopravy.

Opravdu jsme asi v údobí blbosti…

