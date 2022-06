Miroslav Macek: Jsou to diletanti, jeden ministr vedle druhého

reklama

„Měli by přestat dělat analýzy, začít pracovat a rozhodovat. Já už to od nich ani nic nečekám. Tam je jeden amatér vedle druhého. Jsou to diletanti. Jeden ministr vedle druhého. Vůbec se neměli do takovýchto funkcí pouštět. Neštěstí. Chovají se jako sebevrazi. A nás ženou do sebevražedných koutů. To může skončit velmi špatně,“ říká František Novosad, majitel harrachovské sklárny – nejstarší fungující v Evropě.

„Všichni, se kterými se stýkám, mají podobné problémy a jsou také naštvaní. Přejí si konec této vlády. Ti kluci a holky, co v ní jsou, nevědí, která bije. Nemůžeme od nich čekat nic pozitivního pro naši republiku,“ dodává.

„Vláda se nestará vůbec o nic. Pořád se starají jen o Ukrajinu. Dočetl jsem se, že v přepočtu na obyvatele jsme v tom premianti. V tom je vláda úspěšná. Ale na nás kašle.“

Je jasné, že pokud se nepodaří agresora zastavit na Ukrajině, dalšími oběťmi budou střední Evropa a Pobaltí, prohlásil premiér Fiala.

Pokud je mu to jasné, měl by nám sdělit, z jakých důvěryhodných pramenů a informací tak usuzuje, neboť jinak je to jen ničím nepodložené šíření poplašné zprávy.

Ekonomové se obávají, že začala druhá krize eura. Tentokrát je však hlavní problém mnohem větší: Itálie, která je pravděpodobným epicentrem této krize, je mnohem zadluženější a Evropa má problém s inflací.

Italský státní dluh dosahuje zhruba 150 procent HDP, výnosy dluhopisů jsou pro tuto zemi naprosto zásadní, protože se od nich odvíjí dluhová služba. Výnos desetiletých státních dluhopisů Itálie vzrostl z 0,5 procenta v září loňského roku na aktuálních 4,2 procenta. Pokud se na této úrovni udrží, fiskální politika Itálie nebude udržitelná.

Heslo z roku 1968 „Jsme s vámi, buďte s námi“, které připomněl ukrajinský prezident Zelenskyj ve svém projev k českým zákonodárcům, nebylo zrovna šťastně vybráno.

Ti starší si totiž pamatují, jak za jásavého opakování tohoto hesla, které doprovázelo české činitele do Moskvy, tam Dubček a 22 dalších českých politiků podepsali (nepodepsal jen Kriegel) kapitulační protokol, obsahující mj. souhlas s pobytem sovětských vojsk na našem území a kádrové změny ve vedení země.

„Jak prezident Zelenskyj několikrát avizoval, tahle válka skončí u vyjednávacího stolu. Otázkou je, jakou pozici bude ukrajinská strana mít, až řešení vyjedná. Naše odpovědnost je udělat tu pozici tak silnou, jak je to jen možné,“ pronesl v neděli generální tajemník NATO Jens Stoltenberg.

„Mír je možný, to není otázkou. Otázkou je, jakou cenu jste schopni za něj zaplatit. Kolik území, nezávislosti, suverenity, svobody, demokracie jste schopni pro něj obětovat.“

Čtenář glos J. S. mi napsal k citovaným slovům mluvčího dolní komory ruského parlamentu Vjačeslava Volodina, že přetrhání existujících obchodních vztahů sankcemi Washingtonu a jeho spojenců vedlo k vytvoření nového jádra světového růstu skupinou osmi zemí, Čínou, Indií, Ruskem, Indonésií, Brazílií, Mexikem, Iránem a Tureckem, jejichž HDP je o 24,4% vyšší, než HDP skupiny G7:

To je samozřejmě buď záměrná lež, nebo naprostá blbost.

HDP zemí G7 (v bilionech USD): Francie 2,603, Itálie 1,886, Japonsko 5,065, Kanada 1,643, Německo 3,806, Británie 2,708, USA 20,94. Celkem 38,651 bilionů dolarů.

HDP uvedených osmi zemí: Čína 14,72, Indie 2,623, Rusko 1,483, Indonésie 1,058, Brazílie 1,445, Mexiko 1,076, Irán 0,1917, Turecko 0,7201. Celkem 23,3168. Tedy HDP uvedených zemí „nového jádra“ není o 24 % vyšší, ale o 40 % nižší.

Vojenský a bezpečnostní analytik Lukáš Visingr:

Celé válečné usilí Rusko soustředí nyní zejména v oblasti Severodoněck. „Ukrajinci si tuto oblast mohou dovolit ztratit a ustoupit, protože město už je stejně v podstatě zničené. Mohou ustoupit do Lysyčansku, který je daleko způsobilejší pro dlouhodobou obranu, a doufají, že ruská armáda tam prostě vykrvácí – fyzicky i morálně. V případě, že by se okupantům podařilo Severodoněck obsadit a zakopat se, Ukrajinci doufají, že během té doby obdrží dostatečné množství západních zbraní, aby mohli rozběhnout velkou protiofenzivu a ruské vojáky ze zaujatých pozic vytlačit.

Čtenář glos L. E. mi před chvílí napsal:

Obě informace o HDP ve Vašem textu jsou správné.

Jedna měří HDP ve směnném mezinárodním kurzu a druhá v paritě kupní síly, tzv PPP.

Jednoznačně více vypovídající je měření HDP přes paritu kupní síly. Ale to se nehodí namyšlenému a sebestřednému západu.

PPP - co si za svůj plat v dané zemi můžete koupit. Zohledňuje cenu / služeb, výrobků /a inflaci v dané zemi.

