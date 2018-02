Miroslav Macek: Každý národ si zaslouží takovou vládu, jaké konzumuje párky

Někdy mají zdánlivé maličkosti velmi vysokou vypovídací hodnotu. Kupříkladu sdělení rektora Mikuláše Beka, že získal coby kandidát do senátu za obvod č. 59 Brno – město též podporu ODS.

Quo vadis, ODS? Vlastně, co se divím? Rozklikl jsem si webové stránky ODS a zjistil, že o její historii je tam toho pramálo a sprosté slovo Klaus se tam nevyskytuje vůbec, pokud pominu odkaz na heslo ODS ve wikipedii, kde už je o něm drobná zmínka… Co na to členská základna? Co vedení ODS?

***

K tomu Josef Provazník na Facebooku:

Dovedu si představit, že Pavel Blažek je schopen po pár panácích v hospodě posvětit úplně všechno. Ale tak snad musí druhý den vystřízlivět, ne? Je to taky jenom člověk, kterému přece nemůže kolovat alkohol v krvi 24 hodin denně a 7 dní v týdnu, ne?

***

A další „drobnost“ s ohromnou vypovídací hodnotou:

Rozradostnění ruští hokejisté si během slavnostního ceremoniálu na ploše haly v Kangnungu zazpívali hymnu, ačkoli hráli pod neutrální olympijskou vlajkou a něco takového jim bylo zapovězeno.

„Myslím, že tahle myšlenka byla v každém z nás. A pak, když jsme se tam seřadili, jsme začali zpívat hymnu. Vlajku jsme měli zakázanou, tak jsme museli něco udělat. Pro ruský lid jsme zpívali. A jestli se bojím, že za to budeme nějak potrestáni? Vždyť je přece svoboda slova,“ zdůraznil obránce Bogdan Kiselevič.

***

Na Slovensku byl zastřelen investigativní novinář Ján Kuciak spolu se svojí snoubenkou. Všem je hned jasné, že jde o nájemnou vraždu, kterou si objednali ti, kterým se jevil být nepohodlný.

Možnost, že by vraždil zhrzený milenec či jakoukoli jinou možnost předem vylučují…

***

Čtenář glos V. L. mi napsal:

Na Vaši otázku "Znáte osobně někoho, kdo by bránil romským dětem vzorně se učit a stát se premianty třídy?"

odpovídám: Ano, znám. Jejich rodiče.

***

Opsáno z Facebooku:

Každý národ si zaslouží takovou vládu, jaké konzumuje párky.

Venku je taková zima, že nepotkáte jednoho jediného globálního oteplovače…

