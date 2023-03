Miroslav Macek: Když je blbá hlava, trpí celé tělo

reklama

Takto probíhala protestní akce na Václavském náměstí v podání nejmenovaného redaktora mediumseznam.cz:

Násilí, propagace ruské invaze, hajlování. To je účet sobotní Rajchlovy demonstrace „Česko proti bídě“. Ruský dezinformátor se opět odkopal a odhalil, o co vlastně jde.

Demonstrace „Česko proti bídě“, kterou svolal proruský dezinformátor Jindřich Rajchl, se ukázala jako něco, co má s bojem proti bídě málo společného.

Zhoršující se životní situace řady lidí v této zemi se zdála být dobrou zástěrkou a aktivista Rajchl to marketingově dobře odhadl. Nazval protest „Česko proti bídě“ a Václavské náměstí se v sobotu odpoledne téměř zaplnilo. Na pódiu se vystřídalo několik obskurních postav včetně odboráře Dufka a bývalých karikaturních hvězd anticovidové scény a Rajchlovi vysoká účast lidí evidentně nalila krev do žil. Celá akce totž rozhodně nepůsobila jako něco, co má být systematickou alternativou pro současnou ideovou platformu vlády snažící se řešit krize na několik frontách, ale srocením lidí, kteří jen vykřikují vyprázdněná hesla, propagují terorismus a pod vlivem davové psychózy agresivně útočí na policii a podporovatele Ukrajiny.

Dodávám:

Pokud je vám tohle vše lhostejné, dobře vám tak. Spoustě lidí takové sviňské manipulace v historii také nevadily… a pak se nestačili divit!

***

Opozice v pátek na mimořádné schůzi neúspěšně usilovala o zmrazení platů politiků. Poslanci pětikoalice neschválili program schůze svolané na popud hnutí ANO, čímž projednání návrhu zamezili. Politikům se letos platy díky vysoké inflaci zvedly o více než deset procent.

Jak to říkal ten Orwell? Všichni lidé jsou si rovni, ale někteří jsou si rovnější.

Anketa Jakou školní známkou hodnotíte prezidentství Miloše Zemana? 1 19% 2 59% 3 6% 4 8% 5 8% hlasovalo: 23716 lidí

***

Nový ministr životního prostředí Hladík:

Pokud chce lidstvo dál žít na planetě Zemi, neexistuje podle Hladíka jiná alternativa, než se na změny klimatu připravit. Plánuje i osvětovou kampaň, která lidem přiblíží, co vše klimatické změny znamenají a jak se proti nim dá bojovat.

Dodávám:

Klimatické změny tu v minulosti prokazatelně byly a v budoucnu jistě budou. Zda je lidstvo přežije či skončí jako dinosauři je nepředvídatelné, je však nutné se na ty stávající adaptovat. Navíc, ne všechny změny a ne všude jsou pro lidstvo nevýhodné. Je tedy třeba skončit s nesmyslným bojem á la Green Deal, a tyto ohromné sumy peněz použít k co největšímu pozitivnímu využití změn k prospěchu lidstva, nikoliv hrabivých jednotlivců a korporací, pro které je Green Deal zdrojem pohádkových zisků.

***

Americká veřejnost bude mít pravděpodobně šanci dozvědět se informace o původu nemoci covid-19, které mají zpravodajské služby. Dolní komora amerického Kongresu v pátek jednomyslně přijala zákon s tím, že si to Američané zaslouží.

Už předem vím, co bude obsahem: za všechno může Čína, neboť „zadržování Číny“ je dnes hlavní trend americké politiky.

***

Tajemník Rady národní bezpečnosti a obrany Ukrajiny Alexej Danilov uvedl, že stále více Ukrajinců je pro mírová jednání s Ruskem.

„Mějte na paměti: takových je stále více. Je to velmi nebezpečný trend, když o takových věcech začínají mluvit i lidé ze západní Ukrajiny,”

***

Výdaje na modernizaci polské armády v roce 2023 dosáhnou čtyř procent HDP (137 mld. zlotých neboli 698,7 mld. Kč) a budou zřejmě nejvyšší ze všech zemí NATO. Upozornil na to ve státní Telewizji Polské (TVP) Jaroslaw Kaczyński (73), lídr vládního Práva a spravedlnosti (PiS), považovaný za nejvlivnějšího politika v zemi.

Zároveň přiznal, že nákupem velkého množství nejmodernějších zbraní se země zadlužuje, což má bolestivý dopad na ekonomickou situaci.

„Lepší být zadlužený a přinucený omezovat výdaje ve státním rozpočtu než okupovaný,“ zdůraznil Kaczyński.

Polsko podle lídra PiS skutečně nemá neomezené finanční možnosti, rozpočet zkrátka není z gumy, proto je třeba tuto velkou zátěž brát na vědomí. Avšak podle něho každý, kdo vidí, co se děje už přes rok na Ukrajině, nemůže mít nejmenší pochybnosti, že směr, jakým se Polsko vydalo, je správný.

Bezpečnost země si bude jistý čas vyžadovat různá úsporná opatření a omezení. „Když hoří lesy, není čas na záchranu růží,“ zmínil Kaczyński.

Tolik zpráva na novinky.cz.

Dodávám:

To se vyřkne názor, v tomto případě, že Rusko by mohlo vojensky okupovat Polsko, který ovšem není ničím podložený, ale o kterém se nesmí pochybovat, a vše ostatní se pak odvíjí od něj. Jak říká staré české přísloví: když je blbá hlava, trpí celé tělo.

***

Rusko získalo neznámý počet vojenského vybavení americké výroby na ukrajinském bojišti. Údajně ho posílá do Íránu, kde se pokouší vytvořit kopie, které by mohly ohrozit USA a jejich spojence, tvrdí američtí zástupci.

Tolik zpráva, která silně připomíná údajné chemické zbraně v Libyi, které též ohrožovaly USA a spojence, a tak bylo nezbytné vojensky zasáhnout.

Převzato se svolením autora z webu www.viditelny-macek.cz

