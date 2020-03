Miroslav Macek: Komplexně Geniální Babiš překonává sám sebe

reklama

Ministerstvo vnitra bylo zrušeno, že o vnitrostátních opatřeních informuje ministr dopravy?

***

Skvělý postřeh:

Spojené státy evropské vzniknou stejným způsobem jako Spojené státy americké: vyhubením původního obyvatelstva.

***

Britská vláda ohlásila vytvoření týmu, jehož úkolem bude bojovat se šířením dezinformací o koronaviru. Bude se snažit zabránit šíření lží, které mají "způsobit škodu, nebo naopak přispět k politickým, osobním nebo finančním ziskům“.

Konečně něco rozumného!

***

Komplexně Geniální Babiš chytil jarní formu a překonává sám sebe. Z rozhovoru s Právem:

Otázka:

Proč jste zadal vládnímu úředníkovi, aby vypracoval posudek na nabídku, kterou dostal Agrofert od jiné soukromé firmy?

Odpověď:

JE TO LEŽ!!! Věc byla normálně postoupena úředníkovi, který to napřímo vyřídil a tím to skončilo!

***

"Syrští váleční uprchlíci", zatčení na řecké hranici:

Afghánistán 64 %, Pákistán 19 %, Turecko 5 %, Sýrie 4 %, Somálsko 2,6 %, Irák, Írán, Bangladéš, Etiopie...

***

Čtenář glos T. M. M. mi napsal:

Jsem zcela konsternován přístupem a konáním slovenské justice ve věci Kotleba - 1488. A znovu mě to vrací k základní myšlence pana prezidenta Klause, že soudce musí mít jistou osobností zralost a zkušenost danou kromě jiného i věkem. Každému rozumnému a sebevědomému člověku přeci musí být jasné, že v této cause se jedná o RECESI, o VTIP. Možná hloupý, možná nevkusný, rozhodně nedůstojný funkce pana župana. Ale vždy jen o VTIP. Okruh lidí, kterým to mohlo připadat jako "skvělý joke" je asi malý. Okruh těch, kterým je to zcela lhostejné, je jistě naopak extrémně velký. A pak tu asi může být jistá množina lidí, kterým to možná mohlo i ublížit. Vyvolat třeba nějaké bolestné reminiscence. Pokud vůbec může shluk čísel něco takového způsobit...Tak v tom případě má rozumný soudce (soudkyně) onu míru nevkusu zřetelně veřejně pojmenovat a autorovi tohoto činu nařídit (v krajním případě) veřejnou omluvu na jeho vlastní náklady. A pokud by tuto povinnost uloženou soudem nesplnil, pak i (přiměřeně) trestat. Ale ne na tento (nevkusný) vtip nasadit právní klasifikaci, která vylučuje podmíněný trest a ještě to demonstrativně soudit před senátem paralelně řešícím causu Kuciak. Tím se z toho stává politický proces, projev nesmírné arogance moci a popření právního státu. Prostě žádný trestný čin se nestal, stal se jen jeden (možná nevkusný), rozhodně funkce župana nedůstojný, vtip. Budou na Slovensku zavírat lidí za špatné vtipy jen proto, že nemají osobnostně zralé soudce (státní zástupce, policisty)?

