Miroslav Macek: Není nad to mít možnost dopřát si svobodu volby

Není nad to mít možnost dopřát si svobody volby a ignorovat duel Zeman vs. Drahoš, respektive Drahoš vs. Zeman. Využil jsem volného času k literárnímu večeru a autogramiádě v Šumperku. Po návratu domů jsem se dočetl, že Zeman rozdrtil Drahoše a Drahoš čestně obstál před vulgárním a agresivním prezidentem a davem jeho příznivců. Bylo mi to jedno.

Národe můj drahý, chce se mi zapět spolu s V + W: „My už nejsme lidi, my jsme jenom partaje, žádnej z nás nevidí, v čem ta chyba je…

***

Zajímavé! Nikoho dosud nenapadlo, že uzavření Libeňského mostu je opatření proti imigrantům, aby náhodou nenarušili důstojnost prezidentské volby.

***

Jestlipak bude mít některý z prezidentských kandidátů odvahu říct, že migrační krizi způsobila zcela nezodpovědná zahraniční politika západních velmocí, která rozvrátila tamní režimy, ale slibovanou demokracii a klid tam nepřinesla? Když už je to jedno z hlavních témat předvolební kampaně?

