Miroslav Macek: Pach peněz a moci zvítězil nad rozumem

Najdou se lidé, kterým se nelíbil obsahově ani formálně Babišův projev ve sněmovně. Nechápou, že nebyl určen jim, ale těm třiceti procentům jeho voličů – části z nich se líbil, protože jsou to stejní burani jako Babiš, a část jej tolerovala, neboť pach peněz a moci zvítězil nad jejich rozumem.

***

Karolina Stonjeková:

Milé děti, teď si vysvětlíme, jaký je rozdíl mezi tím, když děláte politiku (která má smysl) a mezi planými gesty (která žááádný smysl nemají). Dávejte pozor děti:

Opustit jednací sál při příchodu prezidenta - plané gesto, které nemá smysl!

Postavit do prezidentské volby vlastního kvalitního prezidentského kandidáta - politika, která má smysl!

Řečnit proti prezidentovi z tribuny - plané gesto, které nemá smysl!

Postavit se sama do prezidentské volby proti Zemanovi - politika, která má smysl! (Viď, Mirko)!

Snad jste to, milé děti, pochopily alespoň vy! Když valná většina opozice to (ku škodě nás všech) totálně nepobírá...

***

A tak jsme se dočkali fotbalového finále Afrika – Evropa…

***

Čeština je jazyk vtipný:

Když Babiš mluví tak pěknou staroslověnštinou, píše také úhlednou cyrilicí?

Psali jsme: Miroslav Macek: Co vlastně lidé Babišovi vyčítají. Řídí přece stát jako firmu Miroslav Macek: Co všechno nedobrovolně platíme ze svých daní... Miroslav Macek: Desatero základních lidských práv pro 21. století Miroslav Macek: Nekonečnost a nakažlivost lidské blbosti a pokrytectví se opět potvrdila

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV