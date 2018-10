Miroslav Macek: Seznam vyznamenaných by byl skvělou přílohou lékařského spisu Miloše Zemana

Myslíte, že v Lublani, Bělehradu či Záhřebu se dnes, ve dnu stoletého výročí založení společného státu SHS, také vehementně slaví, nebo jsme na světě jediní, kteří oslavují již neexistující stát, na který navíc nahlížíme značně růžovými brýlemi mámení?

***

Mohutná vojenská přehlídka měla prezentovat naše odhodlání bránit se se stejným nasazením, jako v roce 1939 nebo 1968? Navíc dnes není nikdo, kdo by nás chtěl napadnout a obsadit. Němcům se to už povedlo a Rusové se do války s Německem jistě nepustí.

***

Na oslavy 100. výročí vzniku české republiky přijeli nejvyšší představitelé Německa a Francie. Chyběli bohužel ti z Velké Británie a Itálie, jinak se mohlo zároveň oslavit výročí Mnichova.

***

Seznam vyznamenaných by byl skvělou přílohou lékařského spisu Miloše Zemana.

***

Pražským primátorem se stane Hřib. Bohužel není jasné, zda půjde o chutný a pevný křemenáč, sličný, ale zrádný satan, nenápadnou, ale velmi nebezpečnou muchomůrku zelenou či parazitující václavku.

***

Sázkové kanceláře by měly vyhlásit kurs sázky, kdy našim khaki mozkům dojde, že v Afganistánu nebojují za naši svobodu, ale cizí zájmy, a to navíc ve válce, kterou nikdy nemohou vyhrát.

***

Zdá se, že nejdůležitějším současným problémem EU je přítomnost či nepřítomnost mléka ve vaječném koňaku.

***

Alois Rašín téměř před stoletím:

„Obyvatelstvo stůně třemi těžkými chorobami. První z nich jest naprosté zlenivění a zlenošení obyvatelstva, protože vyživovací prostředky, placené v ohromných sumách, zbavovaly každého potřeby, aby pracoval. A tak si ohromné množství lidu myslí, že zůstane to trvale tak, aby stát živil dvě třetiny obyvatelstva. Druhou velkou chorobou jest to, že obyvatelstvo si skutečně myslí, že stát může dělat všechno. Nikoho, ani vůdčí lidi, neodstraší to, jak ty věci vypadají u železnic, u pošt a v jiných státních podnicích. Třetí chorobou jest, že lid myslí, že svoboda předpokládá neposlušnost a že svoboda znamená zákaz poroučení.“

***

Karolina Stonjeková:

Na genderových studiích je pozoruhodná jedna věc: je to jediná "věda" založená na popírání vědeckých poznatků.

autor: PV