Miroslav Macek: Snad ze sebe lidé nebudou nechávat dělat voly

Prezidentský kandidát generál Pavel:

„Já vnímám jako chybu to, že jsem si podal přihlášku do strany. Ale byl to tehdy v podstatě standard a já, pokud jsem nechtěl být bílou vránou, tak jsem si tu přihlášku podat musel. Bral jsem to i tak, že když chce člověk dělat nějakou práci, tak k tomu patří i členství v komunistické straně.“

Jo, jo, v podstatě standard. Doufám, že většina lidí ze sebe takto nenechá dělat voly a najde si, co to byly stranické kádrové rezervy, na jaké funkce musel být člověk ve straně a jaké ohromné množství lidí se takto uplatit nedalo.

Pentagon měl Ukrajincům poskytnout tichý souhlas k útokům na vojenské cíle v Rusku. V pátek to uvedl britský deník The Times s odkazem na zdroj uvnitř amerického ministerstva obrany.

Opravdu ještě někdo pochybuje, že jde o proxy válku USA s Ruskem do posledního Ukrajince?

Velvyslanci zemí Evropské unie se v pondělí večer shodli na společné půjčce 18 miliard eur (asi 440 miliard korun) pro Ukrajinu a globální patnáctiprocentní dani pro velké nadnárodní firmy. Na Twitteru to oznámilo české předsednictví Rady EU.

Maďarsko, které obě dohody dlouhodobě blokovalo, stáhlo své veto při souběžném jednání o svých penězích z unijních fondů.

Podle diplomatického zdroje zmrazí evropský blok Budapešti namísto 7,5 miliardy eur navržených Evropskou komisí přibližně 6,3 miliardy eur. Schválí ovšem maďarský plán obnovy, na jehož základě může země dostat 5,8 miliardy eur. Maďarsko by první peníze mělo dostat v lednu.

Tolik zpráva. Kde jsou ty časy, kdy se s vyděrači nevyjednávalo, ale zabíjeli se!

Americké město Richmond, kdysi hlavní město Konfederace, odstranilo poslední veřejnou sochu, a to konfederačního generála A. P. Hilla.

Jak to říkal George Orwell?

„Kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost. Kdo ovládá přítomnost, ovládá minulost.“

„Evropská unie by měla být schopná předvídat dezinformační kampaně a zabránit jejich šíření dřív, než se objeví. Bude k tomu potřebovat spolupráci s velkými internetovými platformami, mezi které patří například Facebook či ­Google,“ pravila eurokomisařka Jourová.

Konečně někdo, kdo umí předpovídat budoucnost, dodávám. Buďme na ni hrdi!

Týdeník Hrot:

Ruský diktátor Vladimir Putin si zakládá na zdravém životním stylu a fyzické zdatnosti. Při udělování medailí vojákům v Kremlu byl ale zachycen v poněkud podroušeném stavu, což podle pozorovatelů ukazuje na jeho slabost a ztrátu víry ve vítězství.

Alena Vitásková:

Stále si stojím za tím, co jsem dříve řekla. Jedná se o ideologii, nikoliv o nedostatek zemního plynu. Nedostatkové zboží, které politici z plynu vyrobili, vyneslo jeho ceny do astronomických výšin a bude těžké přimět obchodníky, aby se umravnili. Je hloupé se domnívat, že světové plynárenství bude fungovat bez strategického hráče, kterým je Rusko. Patří mezi světové lídry v těžbě zemního plynu, vlastní jedny z největších ložisek tohoto energetického zdroje.

Evropa měla jednoznačnou energetickou výhodu, že byla napojena na tato ložiska tranzitními plynovody, což mělo bezesporu vliv nejen na bezpečnost dodávek, ale také výhodnou cenu. Je nezpochybnitelné, že to vadilo těm, kteří chtěli tento vzájemně výhodný obchod rozbít.

Dodávám:

Vzpomínáte na vše, co se dělo při výstavbě Nord Streamu 2 ze strany USA?

Spisovatel, filmový režisér a výtvarník Jan Tománek:

Ten starý fašismus a nacismus byl militantní, dobyvačný a útočný – ve své podstatě se snažil vyhladit část populace a expandovat do ohromné říše. Totalita, která se ale blíží dnes, je daleko plíživější, rafinovanější a co je nejhorší – ona se schovává za ctnost, pravdu a lásku. Nechce nikoho vyhladit – tedy jen „demokraticky” omezit ty, kteří s ní nesouhlasí a ty umlčet. Chce pod rouškou „dobra” a záchrany planety zničit ekonomiky celých zemí, aby lidé nakonec nic nevlastnili, ale byli dokonale šťastní. Chce lidi ovládat přes zdravotnické, válečné, nebo ekologické hrozby, ale tvářit se, že vše, co dělá, je pro jejich dobro.

Komunismus nikdy a nikde na světě nefungoval a vždy končil potoky krve, ale dnešní generace mladých a nadějných, kteří si to nepamatují, si to chce zkrátka zkusit, jestli by to nemohlo po sté první přeci jen fungovat… Ale zlo nikdy na svět nepřicházelo přímo - VŽDY mělo masku zdánlivého dobra.

