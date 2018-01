Miroslav Macek: Stále platí - emoce přicházejí, zdravý rozum odchází…

Vzhledem k tomu, jak vyostřené debaty o prezidentské volbě probíhají na sociálních sítích, by neznalý mohl usuzovat, že prezident má více pravomocí než sněmovna, vláda a soudní systém dohromady. Stále holt platí: emoce přicházejí, zdravý rozum odchází…

Titulek na tiscali.cz:

Pro obyčejné Rusy je EU větším nebezpečím než NATO. To pro nás také, to pro nás také, chce se dodat.

Jaroslav Bican:

Pokud čtyři protizemanovští kandidáti Drahoš, Fischer, Horáček a Hilšer získali dohromady 54,84 procenta hlasů oproti 38,56 procenta politického harcovníka Miloše Zemana, je očividné, že současný prezident má vážný problém.

Složitost Zemanova postavení spočívá v tom, že mu nezbývá nic jiného než na Drahoše útočit, aby přiměl dorazit k urnám a volit ho občany, kteří v prvním kole k volbám nepřišli. Pokud to ale bude dělat, jen usnadní práci Jiřímu Drahošovi.

A potom už zbývá jediná chyba, které by se mohl dopustit sám Drahoš, a to pokud by se Zemanem nechal vyprovokovat k jakýmkoli výrokům, které by současný prezident mohl použít k mobilizaci svých potenciálních voličů. Jestliže Drahoš učinil těžištěm své kandidatury slušnost, kultivovanost a jistou bezbarvost a nevyhraněnost, které ho chrání před tím, aby někomu nějak zvlášť vadil, musí se jich držet až do konce a nenechat se zviklat k žádným vyostřeným prohlášením.

