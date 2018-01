Monika Pilloni: Tak už je to tady. EU otevře hranice pro miliony nových uprchlíků

Jedná se o usnesení, které prezentovala levicová švédská poslankyně Linnéa Engström. Začíná to takzvanou ,,rovností pohlaví" až se postupně dopracujeme k rozhodujícímu bodu.

S odsouhlasením tohoto dokumentu, se vyzývá Komise a Evropské státy, aby se ,,podíleli na Globálním paktu pro bezpečnou, spořádanou a pravidelnou migraci", aby se mohla "ochránit klimatická spravedlnost uznáním změny klimatu jako migrační motor."

Není to první dokument schválený evropskými institucemi, ve kterém se hovoří o této tajemné osobě: ,,o klimatickém migrantovi".

V Itálii je zajímavé, jak bylo to schváleno díky hlasování Demokratické strany a Hnutí 5 hvězd.

Jak jinak. Vždy, když někdo poukazoval na to, že ,,hvězdičky“ jsou vlastně podporovatelé Demokratické strany, tak se jejich voliči rozčilovali, ale dle hlasování ve vládě to tak často skutečně vypadalo. A už je to venku ... Je to pouze pár dní, kdy jejich lídříček pěti padajících hvězdiček Luigi Di Maio veřejně prohlásil, že jsou po volbách připraveni spolupracovat ve vládě s Pd.

Díky tomuto dokumentu a všem ostatním, které již byly v minulostí schváleny, se nám zde vytváří nová figura, kterou, dle toho jak bylo hlasováno, budou muset členské státy EU chránit a přijímat tím, že se otevřou dokořán EVROPSKÉ hranice každému, kdo bude tvrdit, že byl nucen utéct z vlastní Země kvůli nepříznivému klimatu.

Bod 20 ve skutečnosti specifikuje povinnost ,,přijmout osoby přesídlené změnou klimatu“, a tím ve skutečnosti kodifikovat Lidské právo migrovat kvůli klimatu.

Takže již ne pouze ze skutečné nebo údajné války či v případě porušování lidských prav, ale nyní také změnou klimatických podmínek, což bude dostačujícím důvodem pro získání postavení uprchlíka. Je zbytečné zdůraznit, že Země, která s tímto novým nařízením nejvíce zasažena, je Itálie.

Díky hlasování některých europoslanců se otevřou hranice pro miliony "klimatických uprchlíků“

Z řad italských eu poslanců je to díky hlasům Demokratické strany (Pd) a Hnutí 5 hvězdiček!

Přikládám odkaz textu a hlasování pro toho, kdo má zájem, aby mohl zjistit, kteří poslanci za Českou republiku k tomu přispěli svou mírou nehoráznosti ZDE.

Vysoký Komisariát OSN pro uprchlíky, již vypočítal, že do roku 2050 by mohlo být 200 až 250 milionů klimatických / ekologických uprchlíků. Zkrátka rychlý na snadný způsob, jak realizovat Sorosův projekt etnické substituce.

Liga (známá jako Liga severu) samozřejmě hlasovala proti a Matteo Salvini, odsoudil jako první v několika televizních pořadech přijetí tohoto Usnesení, které otevírá dveře k eko-uprchlíkům a řekl, že:

„Co to je klimatický uprchlík ?? Kam utíká? Jestliže je někomu v zimních měsících zima a v létě teplo tak migruje? Buďme vážní ... Dost, máme jich již přespříliš. Klimatický uprchlík je také někdo z Milána, komu se nelíbí mlha?“

Vyšlo na euportal.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele.

autor: PV