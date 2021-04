Oldřich Fischer: Finanční segregace?

reklama

Neslyšel jsem, že by se jediný zástupce jediné politické strany proti tomu ozval. Tedy každý občan Prahy, nedisponující alespoň šesti a víc miliony, je diskvalifikován na lůzu nebo náleží mezi bezprávné pazdráty. Chuj s nimi, ještě parkovací stání pro ně. Ať parkují třeba ve větvích stromů. Svoloč jedna. Proslýchá se, že magistrátní úředníci dostanou za každý nově postavený byt - milion. Parkovací stání má asi 16 m2. Dvě parkovací stání, na plochu, dají dohromady snad plochu garsonky. Za parkovací stání milion není? Za garsonku je? Co se stane s obdrženým milionem? Úplně nějak zmizí? Nedostanou po tomto schválení jednotliví zastupitelé jakési navýšení svých gáží? Bude na internetu srozumitelně pro občany vyčísleno, co se s těmi miliony stane? Stalo?

Developeři myšlením zůstali na úrovni před třiceti lety. Parkovací stání jsou vhodná snad pro spartaky. Nová auta jsou vesměs mnohem širší. Do jednotlivých kójí se sotva zasunou. Na centimetry. Asi při širších stáních by developer zkrachoval? Má-li auto zahrádku a na něm kufry, tak se leckdy třou o strop garáží. Je to z hlediska případného požáru a vůbec cirkulace dýchatelného vzduchu přípustné? Kompetentní orgány asi nikdy v takových garážích nebyly? Čím se vlastně, probůh, zabývají? Kromě svých výplat?

O šíři prvorepublikových ulic si současná zástavba může nechat jen zdát. Trochu širší je jen ulice, vedoucí okolo sídliště. Vnitřek sídliště má v podstatě jen jednosměrky. V problémech jsou, od postavení domů, v podstatě všichni. Popeláři, širší sanity, stěhováci, zásobovací auta atd. V zimě není kam odklidit sníh. Když praskne voda nebo se pokládá nový kabel, tak aby odstěhovali tak dvacet aut. Přístup k jednotlivým snad i věžákům je leckdy jen ze dvou, někdy jen z jedné strany. Jak to v případě požáru chtějí hasit?

To na pražském magistrátu není jediný úředník, kterému by rozvoj a řízení města měly co říct? Zastupitelé se nejdřív strhají rok před volbami - sebezviditelňováním. Snad půl nebo rok se hádají, kdo bude s kým klubovým kámošem. Za to další prachy. Pak je třeba roční bitva o tom, kdo bude ve které (nebo kterých) správní radě. Za to další prachy. Na starost o potřeby města jim nezbude vůbec žádný čas. Ještě zaplať bůh, že nedělají předzahrádky v tunelech. Jako na nábřeží. Zatím. Neznám v současnosti jméno jediného zastupitele, kterému bych dal hlas.

