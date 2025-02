P. C. Roberts: Probíhá boj na život a na smrt

Trump ví, že boj není jen o něm. Je to o Americe. Po desetiletí zkorumpovaný americký establishment řídí vládu ve svůj prospěch na úkor amerického lidu. Trump říká, že hodlá vzít vládu z rukou zkorumpovaného establishmentu a vrátit ji zpět do rukou lidu. To je to poslední místo, kde to establishment chce. Pro ně je boj, který Trump začal v roce 2015, existenční. Pokud Trump prohraje, Amerika prohraje a establishment vyhraje. Občanské svobody zmizí, zejména pro „rasistické“ bílé lidi a pro lidi, kteří si myslí, že existují pouze dvě pohlaví. Zvítězí cenzura a falešné narativy a budeme žít v systému víry, který pro nás vytvořil establishment a kurva média, pro něž je vláda ziskovým centrem.

Nevím, kolik z Trumpem jmenovaných chápe, že jsou v boji na život a na smrt. Jak jsou silní? Pokud Trump nevyhraje, jejich kariéra je u konce. Pokud se Establishment ukáže jako silnější, změní Trumpovi jmenovaní strany a vzdají se boje?

Nevím, kolik MAGA Američanů rozumí sázkám. Kolik z nich si myslí, že boj skončil volebním vítězstvím a prezident Trump nyní dá vše na pravou míru? Pokud tento klam převládne, mimořádné mimoprávní kroky, které musí Trump podniknout, pokud má zvítězit, postrádají podporu mezi jeho stoupenci. Nepřátelská média vykreslí obraz Trumpa jako tyrana.

Demokracie jsou nestabilní vládní systémy, i když jsou lidé etnicky homogenní, jako tomu bylo v Římské republice, kde vládnoucí moc sídlila v Senátu. Ale nakonec jiné zájmy nahradily společné zájmy a Senát se stal nefunkčním.

V tu chvíli, aby se věci dotáhly do konce, měl Řím několik dočasných diktátorů s omezeným funkčním obdobím. Když pak Gaius Julius Caesar viděl kolaps republikánského řádu, porušil pravidla a překročil Rubikon. Ale Caesar, navzdory svému jménu, stále nebyl Caesar. Jeho adoptivní syn Octavius, který přijal jméno Augustus, byl prvním římským císařem. Augustus byl opatrný, aby udržoval naživu předstírání, že Senát stále, alespoň částečně, vládne. Ale po Augustovi vládla výkonná autorita bez předstírání.

To je pozice, do které nefunkční americký zákonodárný sbor postavil Spojené státy. Po celá desetiletí Kongres ztrácel moc ve prospěch exekutivy. Prezidentství Franklino Delano Roosevelta ve 30. letech minulého století bylo hlavním ničitelem moci Kongresu. Rooseveltovy regulační agentury se chopily moci nad zákonem tím, jak sepsaly předpisy, které je implementovaly. Ve skutečnosti New Deal zničil moc Kongresu. Legislativní moc se přesunula do státní správy v regulačních agenturách.

Když federální soudy viděly slabinu, využily ji. Dnes federální soudy, když slouží establishmentu, vydávají zákony a ukládají omezení výkonné moci navzdory oddělení pravomocí, ale stojí stranou, když výkonné příkazy slouží establishmentu.

Ze tří vládních složek už zákonodárná moc nemá velký význam.

V USA již neexistují pouze tři vládní složky. Existují čtyři, čtvrtá je státní služba. Kdysi v pohádce byla neúplatná, objektivní státní služba nestranická a sloužila americkému lidu tím, že udržovala zvolenou vládu čestnou. Ale vždy to bylo liberální, protože to přitahovalo lidi, kteří věřili ve větší moc.

Dnes je státní služba, rekrutovaná jako ideologickými demokraty od 90. let, kdy Clintonová vynutila odchody ze státní správy, aby uvolnila místo černochům a ženám, čtvrtou složkou vlády a možná nejmocnější. Trump a Musk se to snaží držet na uzdě, ale justice spěchá na její obranu.

Trump a Musk se svým úvodním blitzkriegem měli překvapivý úspěch. Ale establishment se přeskupil a zahájil protiútok, samozřejmě za použití zkorumpovaného amerického soudnictví. Soudci již nejsou jmenováni pro svou oddanost spravedlnosti, ale pro věci, které podporují.

Stejně jako americké školy žurnalistiky učí, že účelem novinářů není oznamovat fakta, ale spřádat fakta, aby způsobili revoluci ve společnosti, studenti právnických fakult se učí, že jejich funkcí není sloužit spravedlnosti, ale revoluci ve společnosti. Jejich profesoři právnických fakult, kteří jim dali jistotu v používání své soudní moci z transformačních důvodů, vydávají soudci vlastní edikty. Tyto soudní edikty – rozhodně ne právní rozsudky – jsou rychle vydávány, aby zablokovaly Trumpovo úsilí dostat vládu pod kontrolu a vrátit odpovědnost vlády zvolenému prezidentovi. Je-li prezident z establishmentu, je prezidentské uplatňování moci povoleno. V opačném případě establishment přemění prezidenta na loutku.

Předpověděl jsem, že ve chvíli, kdy se Trump rozhodne „vzít zpět vládu“, budou vedeny nekonečné soudní spory, které mu zabrání fungovat jako prezident.

Federální soudce předpokládal neexistující pravomoc blokovat ministerstvu vládní efektivnosti data ministerstva práce, která jsou nezbytná pro to, aby ministerstvo efektivnosti vykonávalo svou práci.

Jiný federální soudce zablokoval ministerstvu pro vládní efektivity přístup k datům ministerstva financí a rozhodl, že data jsou příliš citlivá na to, aby je prezident Spojených států viděl. Kdo tedy může data vidět? Pokud je chráněno zákony na ochranu soukromí, jak mohlo být shromážděno?

Tucet demokratů státních zástupců také žaluje, aby zablokovalo ministerstvo pro vládní efektivitu v přístupu k datům ministerstva financí, tvrdí, že jde o bezprecedentní porušení práv na soukromí. Přemýšlejte o tom chvíli. Pokud jsou data soukromá, co s nimi ministerstvo financí dělá? Proč může mít data jedno oddělení, které je podřízeno prezidentovi, ale jiné ne? Mohou soudci odepřít prezidentovi informace v útvarech, které mu podléhají? Může CIA odepřít prezidentovi údaje o národní bezpečnosti?

Trumpovo ministerstvo spravedlnosti (sic), které zjevně ještě nepatří Trumpovi, se postavilo na stranu soudce, který Trumpovi zablokoval přístup k údajům ministerstva financí. Jaksi je „protizákonné“, aby prezident věděl, co se děje v jeho vládě. Pokud vláda není prezidentova, čí vláda to je?

Profesoři a univerzitní administrátoři žalují za zablokování Trumpových příkazů DEI (diverzita, spravedlnost a začleňování) s odůvodněním, že to porušuje akademickou svobodu. Akademická svoboda na univerzitách samozřejmě neexistuje. Existují celá univerzitní oddělení, která se věnují sledování výroků studentů a profesorů. Vědci, kteří zpochybnili vyprávění o Covidu a vyprávění o 11. září, byli likvidováni. Důvodem, proč se zkorumpované univerzity snaží chránit diverzitu, rovnost a začlenění, je to, že DEI je zdrojem jejich moci cenzurovat kritiky cenzurního režimu, který byl na univerzitách zaveden.

Federální okresní soudce blokující Trumpovo odstavení totálně zkorumpované USAID byl jmenován samotným Trumpem, další z Trumpových chyb v prvním funkčním období. Vyšlo najevo mimořádné zneužívání finančních prostředků ze strany USAID. V posledních dnech jsem jich nahlásil mnoho. Přicházejí další. Prostředky byly použity na podporu „barevných revolucí“, na korumpování vůdců zahraničních vlád, na podporu mediálních útoků, na skeptiky oficiálních narativů a politické odpůrce politiky Woke a otevřených hranic.

Soudní zásahy přibývají.

Co může Trump udělat?

Mohl by nechat soudce zatknout za maření výkonu úřadu prezidenta, za maření spravedlnosti nebo za jakékoli obvinění, které si ministerstvo spravedlnosti vymyslí. Pamatujte, že ministerstvo spravedlnosti nemělo problém vymýšlet nejrůznější falešná obvinění proti samotnému Trumpovi, proti demonstrantům ze 6. ledna, proti Miku Lindellovi, proti Trumpovým právníkům, proti Rudymu Giulianimu. Ani implantát Letitie Jamesové George Sorose jako generálního prokurátora NY neměl žádné potíže s vymýšlením obvinění, o kterých nikdo nikdy neslyšel. Ničí lidi bez obvinění. Jejím notoricky známým útokem na webovou stránku Vdare se podařilo webovou stránku zavřít, aniž by na ni bylo vzneseno obvinění. Jen se dožadovala nekonečných informací.

Letitia Jamesová, která narušila soukromí vedoucích pracovníků Vdare, dárců a mnoha dalších obětí této zlé ženy, nyní svéprávně vede mnohostátní žalobu, aby zablokovala ministerstvu pro vládní efektivitu v prohlížení údajů, ke kterým vláda již měla přístup. Jinými slovy, data musí být zakryta kvůli korupci, kterou odhalují. Ukazuje, jak daleko kulturní marxistický „pochod institucemi“ pokročil. Je největší ironií, že Trumpovo ministerstvo spravedlnosti (sic) vyšlo vstříc jeho demokratické opozici a zablokovalo přístup ministerstva pro efektivitu vlády k údajům ministerstva financí. Pokud Trump nevyčistí zkorumpované ministerstvo spravedlnosti (sic) dříve, než uplyne další den, mohl by také odstoupit.

Soudci a státní zástupci, zejména státní zástupci ministerstva spravedlnosti, již dávno opustili jakékoli předstírání uplatňování právního státu. Právo je nátlaková zbraň. Trump to musí použít proti svým nepřátelům, stejně jako to oni použili proti němu. Proč po tvrdém boji o znovuzvolení nechat zkorumpované soudnictví a ministerstvo spravedlnosti (sic) bránit mu v dosažení programu, pro který byl zvolen?

Slabomyslní řeknou, že pokud se Trump bude chovat jako jeho nepřátelé, bude stejný jako oni. Ale to není pravda. Použili právo jako zbraň, aby zničili Ameriku. Trump by použil právo k záchraně Ameriky. Pokud Trump nebude bojovat s ohněm ohněm, on i Amerika budou pohlceni ohněm ozbrojeného zákona, který proti nám používají naši nepřátelé Woke, DEI, demokraté, establishment.

Demokraté a intelektuálové z Woke jsou nepřáteli Američanů. Nemá cenu předstírat opak. Úkolem je dostat jejich chapadla, která ničí naše hodnoty, z našich životů a naší vlády. Pokud to neuděláme, není možné, aby se Amerika znovu stala skvělou.

(Připravila Jana Putzlacher)

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

