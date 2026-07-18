Pavel Foltán: „A já se nebojím toho slova, to je Chocholoušek“

Se zlidovělou hláškou z jednoho československého filmu by tak nějak kdekoli kdokoli mohl víceméně přesně charakterizovat současnou dobu nejenom v tuzemácku (krycí jméno „Kocourkov“ – podle vox populi), ale i v okolí jak místně, tak institucionálně přilehlém, nevyjímaje logicky v první řadě politické a byrokratické struktury domácí, euroatlantické a jiné, včetně jejich paktů oficiálních i latentních (i ještě latentnějších), v čele především a zejména s nekontrolovatelně přemnoženou armádou byrokratů v Bruselu, ve Štrasburku (a všude mezi tím i okolo). I ty vůbec nikým nezvolené tzv. EU komisaře a čím dál víc obecně kritizované tzv. europoslance a spol. nevyjímaje. (Zdá se, že už i jim zvoní hrana.) Takže „jakpak je dnes u nás doma“? Mezi ploty?
Chocholoušek I.
Ten tzv. „summit NATO“ v turecké Ankaře nedávno „zmákli“ za pár dní. Ale zatím ještě nikdo z normálních lidí ve světě ani u nás oficiálně přesně neví, proč a o čem to tam bylo. Konkrétně. Lid není vůl – válka je vůl. Takže ani tady „u nás v Kocourkově“ lid zatím ještě oficiálně neví nic – ani ta „naše vaše jejich“ (čí jmenovitě? čimčarára čí čí čí?!) stále ještě tzv. „Česká televize“ nepozvala ani Babiše, ani Macinku, ani Zůnu, aby to lidem řekli – konkrétně, popravdě, přesně, úplně všechno. To platí (nejenom) pro tu ČT „veřejné služby“, ale pro všechny hlavní TV, co v ČR mají licenci – i pro tu kdožvíproč přechvalovanou Prima CNN a platí to i pro další média – hlavně z toho mainstreamu. A vox populi se právem ptá i na to, k čemu jsou nejen tyhle TV, ale i další média z toho mainstreamu, když neumí už ani tohle. Chocholoušek už je dávno všechny měl vyhnat: „Já vám ukážu Koudelku! Já vám zapálím koudelku!“.
Chocholoušek II.
Podle toho, co se povídá, byl ten sabat hlavně o válce a o zbrojení ve prospěch těch amerických zbrojních jestřábů a na náš úkor – tedy že to zaplatíme z našich kapes hlavně my Slované a spol. poddaní nevolníci z východních kolonií. Vox populi to tak vnímá – protože jak jinak by to mohl pochopit z toho, co se mu o tom oficiálně řeklo. Babiš nám řekl jen to, že tam všichni říkali „válka, válka, válka“, ale nikdo tam neříkal „mír, mír, mír“. Vox populi to ví z alternativních médií, nikoli z těch mainstreamových. Vox populi z alternativních médií navíc už delší dobu ví i to, že vzdor hurá akci (post festum – aneb s křížkem po funuse) rádoby vojenských velmocí Kolektivního Západu („KoZa“) k mobilizování mládeže a jejich výcviku v rámci armádních záloh atd., se ta KoZa probudila pozdě a poněkud neuroticky a zmateně.
Možná, že ještě asi tak před čtvrtstoletím by na to mládež slyšela – pokud by účelem byla obrana i před vnějším nepřítelem – především před tsunami nekontrolované gigamigrace, jejíž důsledky v zemích tradiční Evropy (včetně zemí EU struktur) jsou fatálně zničující. Ale dnes? Ta nynější situace už je diametrálně odlišná. Dneska už se mladí v Evropě otevřeně staví na odpor svým vládám a jejich snaze udělat kanonenfutter z mladé generace svých států a poslat ji na smrt kamsi na Východ jen v zájmu zeta zisků zbrojařských globál struktur.
Tady u nás v Kocourkově to už někdy kolem roku 1969 za všechny mladé obecně všem těm tehdejším i dnešním papalášům a těm rádoby mocipánům (nemocným touhou po moci a zralým pro kliniku docenta Chocholouška) v jednom ze svých songů přesně a výstižně řekl československý bard Karel Kryl: „Co mi to říkáte? Že šel bych zas? Rád? Odpověď čekáte? Nasrat, jo, nasrat!“ Mimochodem – o deset let později, v roce 1979, to světu znovu připomněl další ČS našinec, a to Miloš Forman svým filmem „Vlasy“ (a muzikál téhož jména i děje a poslání se hraje z generace na generaci dodnes po celém světě – i jako vzkaz těm dalším garniturám těch rádoby mocipánů a rádoby ředitelů zeměkoule). Ostatně, vox populi právě teď a tady snad ani nemůže nepřipomenout, že ČT v rámci té své svaté veřejné služby už nějak dost dlouho nevysílala Formanův film „Vlasy“, ale ani film „Obchodník se smrtí“ a další díla toho druhu. Proč asi? Koudelka má „kritické dny“? A pan Karfík je nezásobuje?
Chocholoušek III.
ČT a další pavlače bulváru mainstreamových médií „jak o život“ hrají tu autonehodu s účastí Filipa Turka, že by se možná i kdekoli komukoli mohlo zdát, že sám Turek už vymazal z mediálního světa tureckou Ankaru i s jejím summitem NATO – prý snad i posledním po nějakou neurčitou dobu, protože tu Albánii příští rok prý NATO už letos (asi preventivně) zrušilo – nicméně opět nikdo neřekl nic konkrétního. „No, zřejmě slušnej oddíl, no.“ Prostě v režii bulvárních pavlačí Turek na I. P. Pavlova mediálně vymazal rozpaky ze sjezdu NATO v Turecku, i faux pas Petra Pavla jak tamtéž, tak i předtím, i poté kdekoliv, od Pribaltiku, přes Vary, nepohodu po trenčínské Pohodě, atd. atd. atd., za což se rád schová i ústavně soudní úlet pro let do Ankary se sedmi statečnými fotografy, zatímco kartářky už věští, o kolik víc fotek bude v cíli Tour de France, než bylo tuhle v Le Mans. „Trvám na opakování ceremoniálu.“ Inu, když má turista neposeda „svou“ hradní cestovku na státní útraty za peníze občanů, daňových poplatníků (ergo nás všech obyčejných lidí, co jen platí a platí a platí – a doplácejí na ty jejich „hrátky s čertem“ – to se pak i taková kampaňová eiaculatio praecox může přehřát už v začátku, i dva roky před tím volebním termínem… „Vás nepotěším, stále kvoká, stále kvoká.“
Chocholoušek už jako „ležatá osmička“? V čele opozice (o pozice) proti všem?
Vox populi už by to mohl vnímat i jako problém na entou, když se zblázní generátor náhodných omylů v kolaboraci s tzv. umělou „inteligencí“ poslední (doufejme) verze.
A to aby se pak skuteční hlídači skutečné demokracie přetrhli. „Slezte z toho lustru, Donalde, vidím vás.“ Zatím to však vypadá na festšpíl dojičů demokratury, sjetých po dělící čáře, „kde je ten prďola, co tady čepuje pivo“. A opět řečeno s Karlem Krylem: „Je to jejich pivo.“ A rozlitý. Jak obvykle i v minulosti, tak opět i dnes dodávám já. Inu, není kampaň jako kampaň a není kandidát jako kandidát. A „do stejné řeky dvakrát vstoupíš, i nevstoupíš“ – jak známo už dávno z historie i z pozdější praxe. Lid není vůl – válka je vůl. (I tohle je nutné opakovat stále až donekonečna, když to bude potřeba.) A lid si musí pohlídat – a on si to pak nakonec i pohlídá – tak někdy brzy po začátku roku 2028 při sčítání hlasů v prezidentských volbách, aby všechny ty prvky systému byly řádně v kondici, jak HW, tak SW, tak IT & spol. pod veřejnou kontrolou.
Aby ani Tónek Trósil pak zase nemusel utrósit, že „přéčinó bela chybná elektronka É třenáct z našeho podniko Katoda Olomóc … Tak hodně štěstí s tém pertinaxem.“
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