Petr Hampl: Tanky? Drony? Mozky!

17.07.2026 15:57 | Glosa
autor: PV

Druhý pohled Petra Hampla

Petr Hampl: Tanky? Drony? Mozky!
Foto: archiv Petra Hampla
Popisek: Spisovatel a sociolog Petr Hampl.

Ve Wall Street Journal vyšel článek Jaroslava Trofimova (ZDE), což není Putinův agent (jak by mohlo napovídat jméno), ale jeden z těch ostře neokonzervativních amerických jestřábů, odhodlaných válčit kdykoliv, s kýmkoliv až do zničení světa. Nicméně tentokrát přišel se skvělým postřehem, který je většinou ignorován a který staví současné válečnické (a vyzbrojovací!) aktivity do úplně jiného světla.

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Ve válce dronů je životní cyklus nové zbraně (tedy od vynálezu přes výrobu, nasazení na bojišti až po zastarání a nahrazení něčím lepším) šest týdnů. To znamená, že tři měsíce staré drony jsou jen velmi málo použitelné. Trofimov upozorňuje, že zároveň s tím se stává beznadějně zastaralou celá ta vyzbrojovací koncepce, kdy se po několik let hromadily zásoby tanků, kanónů a letadel. K čemu vám budou ve světě, kde drony ulétnou tisíce kilometrů a rok staré obranné prostředky mají minimální účinnost?

To důležité jsou dobře opevněné výrobní kapacity (a samozřejmě zásoby komponent), a především mozky, nápady a vývojové kapacity. Vývojové kapacity, nápady a mozky. To dává závodům o prvenství v umělé inteligenci ještě mnohem větší význam. Ale především to ukazuje, jak relativně promarněná je velká část současných zbrojních výdajů. Místo toho bychom potřebovali investovat do lidských schopností a flexibility.

A taky to snad zmírní obavy, že po několika letech zbrojení vyvolá Evropská unie válku. Nedokážu předvídat různá budoucí rozhodnutí, ale schopnost vyhrávat to nezvýší o moc víc než investice do bitevních lodí, opatřených plachtami a mosaznými kanóny.

(zdroj: petrhampl.com)

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https://petrhampl.com

https://www.wsj.com

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Hampl , glosy , zbrojení

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