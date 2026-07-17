Jiří Paroubek: Pokračující hon na poslance Turka

Nechci rozebírat to, co bylo rozebráno v posledních dvou dnech mnohokrát. A z různých úhlů a také s různými výsledky, a to podle politického názoru jednotlivých diskutérů. Je faktem, že v Praze panuje, a to i v místech, kde k nehodě došlo, velký chaos. Ten vzniká při víceméně chaotických opravách vozovek jednotlivých ulic. A dopravní značení není vůbec jasné. Za druhé je zřejmé, že řidič auta, které vezlo krev z jedné pražské nemocnice do druhé a do kterého Filip Turek se svým automobilem narazil, jel do křižovatky na červenou. Byť pravděpodobně se zapnutým majákem, ale velmi razantně. A nezmírnil razantní jízdu ani před křižovatkou, kde mohl očekávat potenciálně nebezpečí, spočívající ve srážce s jiným autem. Prostě měl očekávat, že někdo z vozidel, která měla zelenou, bude chtít křižovatkou projet.
Celkově bych ovšem nechal vyšetřování celé záležitosti na Policii ČR. A podle výsledku si učiním definitivní názor. A to bych také doporučoval všem, kteří se tak vehementně jako kutilové vložili do vyšetřování nehody a došli také k okamžitému odsouzení poslance Turka. Mají v tom jasno už teď.
Co mi ovšem na celé věci nejvíc vadí, je to, že celá pravicová opozice v Poslanecké sněmovně i mimo ni a také mainstreamová média a některé tzv. osobnosti již vyhlásily vůči Turkovi verdikt revolučního tribunálu. Pochopitelně podle haškovského systému: Přiveďte odsouzeného, chci říci obžalovaného.
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Co si myslet o lidech, jako je bývalý ministr vnitra a předseda STAN Rakušan, který moralizuje Turka a žádá jeho odstoupení z poslaneckého mandátu. Vždyť sám Rakušan má tunu másla na hlavě po mnohem závažnějších kauzách, které jeho podařená strana zaznamenala v posledních letech. Počínaje řáděním jeho místopředsedy Mihalika, který pro stranu zřejmě čistil špinavé peníze v daňových rájích. Až po skandální kauzu Dozimetr, kde si chlapci ze STAN (náměstek primátora Hlubuček) a zřejmě také, aspoň podle svědectví obžalovaných, s představiteli TOP 09 šábovali úplatky z veřejných zakázek v Dopravním podniku Praha.
Co si myslet o Pirátech, kteří na MMR vybudovali agenturu pod názvem Platforma pro sociální bydlení, jejíž členové nejprve zpracovali legislativu pro tuto oblast, spíše ale pro poradenství v oblasti sociálního bydlení, související právní služby a pomoc v bezdomovectví. Přičemž nebyl postaven zřejmě ani jeden jediný sociální byt.
Pak se z ministerstva, které šéfoval šéfpirát Bartoš, stáhli do soukromého sektoru, účastnili se se svou Platformou pro sociální bydlení veřejných soutěží na získání peněz na MMR a byli absolutně úspěšní. Tedy nejprve si zpracovali potřebnou legislativu, poté zpracovali podle ní žádosti o dotace. A pak jim jejich kortešové na MMR přihráli 80 milionů korun na úkor jiných uchazečů s podobnými, zřejmě stejně nesmyslnými projekty. Nesmyslnými proto, protože nepřinášejí žádnou masovou výstavbu sociálních bytů.
A co takhle poslankyně Decroix, která se pohoršuje nad F. Turkem. Byla to ona, která dělala všechno pro to, aby veřejnost oblbla. Mám na mysli miliardovou kauzu Bitcoin. Ještě nikdy v moderních českých dějinách se veřejně nepropíraly za aktivní účasti ministra spravedlnosti Fialovy vlády peníze z organizovaného zločinu. Jak může tato osoba chtít vůbec někoho moralizovat, ať už je to premiér, anebo F. Turek. Měla by držet ústa.
A mohl bych ve výčtu hrůz, které jsme zažili a ještě zažijeme, až se provalí všechny lumpárny a kostlivci, které jsou zatím ve skříních na ministerstvech po bývalé Fialově vládě.
Takže pokud jde o veřejný lynč, který pořádají politici parlamentní opozice za pomoci jejich přátel v mainstreamových médiích, je potřeba jim trochu zchladit hlavu. Alespoň několika drobnými připomínkami toho, co sami a v mnohem větším měřítku ostudně dělali. Myslím, že odchod Filipa Turka z funkce vládního zmocněnce, tedy z pozice, která je v jeho případě téměř na úrovni ministra, je adekvátním vyústěním celé této kauzy.
Ale politické opozici přece jde o něco úplně jiného. F. Turek je klíčovou osobností Motoristů a bez Motoristů by nebyla koaliční Babišova vláda. Padne-li tedy jeden stavební kámen této vlády, mohla by se sesypat celá její konstrukce. A o to jim jde.
Stejně tak by měl držet ústa náš milý pan prezident. Jemu blízký člověk před časem srazil a zabil autem maminku, jdoucí přes přechod pro chodce s kočárkem. Dostal za to u soudu pouhopouhé tři roky podmíněně. Ano, čtete dobře: tři roky podmíněně za zabití mladé ženy-matky. To je morálka. A prezident byl tehdy ticho jako pěna. Pane prezidente, vy opravdu nemáte morální právo F. Turka hodnotit...
Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele
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