Zahradil: Petr Pavel je prezident opozice

18.07.2026 16:09 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k vystupování prezidenta Pavla na veřejnosti

Zahradil: Petr Pavel je prezident opozice
Foto: Youtube
Popisek: Jan Zahradil

Prezident opozice. Stokrát může říkat, on nebo jeho hlásné trouby, že ne. A je jedno, jestli si to vybral sám, nebo ho do toho natlačilo jeho okolí.

Jen namátkou:
- euro
- koncesionářské poplatky
- výdaje na obranu
- Ukrajina
- národní veto v EU
- federalizace Evropy
- postavení neziskovek

V tom všem i v mnohém dalším stojí přesně opačně než vláda. Kdekoliv a kdekomu, doma i venku, to opakovaně vykládá. Opoziční strany za ním v zákrytu. ZDE už zní jak nějaký aktivista z Chvilek.

Ing. Jan Zahradil

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Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k vystupování prezidenta Pavla na veřejnosti