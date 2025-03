Pavel Foltán: Politická podpora ČT = 5-1 koaliční hazard?

„A ta hrstka těch rozumných senátorů, co vědí, kde je sever, ta nebude mít šanci. Tu zválcujeme předem taky. A baxa fidli tralala.“ Říkají si patrně cumbefél 5-1 koaliční „vyjednavači“ & jejich holubí letka. Ergo jak jinak to má vnímat hlas lidu? Nota bene podle těch okázalých tanečků shora jmenovaných politiků 5-1 koalice na kýženém „hrobečku“ opozice. Bylo to vidět až moc okatě. A moc teatrálně. Typicky politická, mediální aj. nevyzrálost 5-1 koalů.

Ještě během té sněmovní rozpravy k tomu „VeMeNu“ logicky správně a relevantně poslanec (expředseda mediálního výboru) Stanislav Berkovec upozornil ty koaliční poslance na fakt, že to jejich „VeMeNo“ v části o zvýšení poplatků je v rozporu také s jednou EU směrnicí, která zapovídá nepřípustnou státní podporu. I o tom problému tato 5-1 koalice samozřejmě velice dobře ví, ale ignoruje to a dělá, jako by nic nebylo ani v tom směru. A ví i to, že tato koaliční vláda byla už předem s velkým předstihem upozorněna i „zvenku“ zcela konkrétním úkonem odborného právníka. Nicméně i pak tato 5-1 koalice si dál hrála na mrtvého brouka, přičemž ignorovala i výslovně vážné varování, že po přijetí zákona („VeMeNe“) a nabytí jeho účinnosti bude ČR vystavena riziku nejen kolize s danou směrnicí o nepřípustné podpoře, ale potažmo i možnosti napadení dotčeného zákona (tj. „VeMeNe“) z hlediska platnosti, ale – a to už je opět pro veřejnost = občany, voliče a daňové poplatníky v ČR velmi zajímavé – nastanou zde i možnosti k tomu, že v odpovídajícím právním stavu pak ty subjekty, co přijaly tu nepřípustnou státní podporu, budou muset lidem vracet peníze. Tedy stručně řečeno – i ta ČT bude muset vrátit poplatníkům to, co od účinnosti toho „VeMeNe“ museli zaplatit navíc. Věděli to politici 5-1 koalice, věděla to i ČT – ale zase – mrtvej brouk = veřejnosti o tom neřekli nic, takže podle vox populi je to další podvod (na paragraf).

Neboli – vox populi má pravdu i zde, když říká, že i tenhle další hazard vládní koalice pak způsobí další administrativní zátěž řadě složek, což bude stát tenhle stát další peníze a čas (a jak známo, tak i „čas jsou peníze“, takže i další peníze atd.) – a to i proto, že experti a politici vládní koalice zase něco ignorovali. Mohli si to asi dovolit = „z cizího krev neteče“ = z jejich kapes to nebude = stát žádné peníze nemá = oni se jen přehrabují ve státní pokladně a jako rozmazlené děti při hře „monopoly“ utrácejí cizí = peníze daňových poplatníků. Čili „to se nám to hoduje, když nám lidi pučujou.“ (Řečeno s Jaroslavem Haškem ústy feldukáta Katze = jaká symbolika i zde, že?!?)

Avšak jen tímhle vládně koaličním excesem to ještě všechno zcela nekončí, protože to „VeMeNo“ má ještě další vady – legislativní, logické, politické, právní, systémové a jiné. Takže zhruba půl roku před volbami do Sněmovny je to ze strany té 5-1 koalice další hazard. Nota bene v situaci „my si hustě přidáme na platech i prebendách, no a za to lidem zvedneme poplatky a daně“. Podle vox populi to vypadá, jako by si ta 5-1 vládní koalice ty podzimní volby už asi zmákla „nějak jinak“. Což by ale ve skutečně demokratickém a skutečně právním státě byl vládní hazard nejvyšší drzosti. „Jakpak je dnes u nás doma?“ Jak to tedy „u nás v Kocourkově“ s tím skutečným stavem této věci je? A zejména s tím skutečně demokratickým a skutečně právním státem?!? Ptá se logicky a oprávněně vox populi. A dodává, že ani soukromé TV a soukromá rádia tu 5-1 koalici za to její „VeMeNo“ zcela určitě nepochválí. Spíš úplně naopak.