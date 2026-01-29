Pavel Foltán: Právní bezvědomí po česku?

A včetně politické kultury. Už léta letoucí obden vzpomínám na generála de Gaulla, ten by je dneska všechny vyhnal na buzerplac a tam by jim dal pořadovku jaxepatří. Zapotřebí. Inu, on totiž není generál jako generál. (Hoši, kam tu ČR, i tu Evropu a ten svět vedete?!?)
Tady v té tzv. české kotlině (jak podle Ústavy, tak i podle ústavní tradice) máme ten ústavně-právní systém tzv. parlamentní, a nikoli prezidentský, jako třeba ve Francii (kde ovšem vždy záleží na tom, KDO je zrovna prezidentem). Prezident republiky je tady v henté oné tzv. české kotlině úředníkem, a to úředníkem instančně nejvyšším. A podle toho by měl být odborně i morálně vybaven. Morálku teď a tady asi už řešit nebudeme = to už je tu za ty dva roky notně obehraná písnička, spíš odrhovačka. Co teď ale vyhřezlo na pozadí oné SMS trapárny v režii píáristů jaxi předčasně vyhřezlé kampaně hradní posádky, to je sice nenápadné, ale vážné varování pro veřejnost. A jde právě o tu stránku té vybavenosti odborné. Vrchnosti, i zadarmo jsi předražená!
Možná, že i leckdo z těch, co Petra Pavla volili do funkce prezidenta, logicky čekal, že za těch 35 let, prosezených ve štábních kancelářích euro-úřadoven sekce NATO v těch Bruselech a okolí, už má nějakou odbornou výbavu i právní (tedy nejen tu ex „lampasáckou“), takže si bude umět vybrat i ty štábní pod-úředníky včetně i všech těch poradců, atd. A že se po zvolení do funkce nejvyššího státního úředníka nechá beze zbytku proškolit i za účelem maximálního zvýšení svého právního vědomí.
Kdo je vinen současnou situací?
Anketa
Je tu i jedna obecná právní presumpce, že všechny orgány státní správy, od té „poslední dědiny“ v podhradí až po nejvyšší hradní komnaty, musí na všech úředních instancích při všech úkonech dbát mimo mnohé jiné i na to, aby úroveň právního vědomí státu i lidu byla na nejvyšší možné úrovni – ergo aby právní vědomí v ČR neupadalo do tzv. právního bezvědomí. Stát vždycky musí posilovat důvěru lidu v právo a zákonnost.
Bohužel poslední dobou proběhlo několik excesů z produkce hradní posádky, u nichž je evidentní, že jsou tam značné mezery jak v právním vědomí obecně, jako např. v ústavním právu, tak v právu jaxi „listovním“ (utajování dopravovaných zpráv, apod.), tak ale i v právu trestním, o tom správním už ani nemluvě = pár SMS, nota bene pro jednoho z řady poradců, proflákne do médií nota bene přímo prezident republiky osobně – sic! – čili jak to tam asi mají s tou super-ordinací? A o systému radši ani nemluvě. Tak tuhle otázku si tady asi položil kdekdo. Naprosto logicky.
A k tomu doučováku z toho trestního „právíčka“ – právě teď a tady – je asi mediálním kouzlem nechtěného fakt, že se kdosi z médií na onen zločin „vyhrožování“ zeptal právě advokáta JUDr. Tomáše Sokola, když právě toho by nikdo nemohl podezřívat z jakéhokoli zabarvení či neobjektivity. (Pro pamětníky – začátkem 90. let byl JUDr. Tomáš Sokol asi rok a půl ministrem vnitra federální vlády, takže byl i zárukou jisté úrovně právního vědomí.) A zkušený právník, advokát s mnohaletou praxí (už asi od 1978 roku) to ve svém vyjádření k oné politicky trapné a píárově přemedializované aférce řekl velmi přesně a velmi výstižně, čímž té hradní posádce asi moc nepomohl. Ale tak už to někdy chodí.
Objektivně. O to víc tahle mediální aférka vyčnívá jen coby kulisa k zastření těch skutečných problémů po fialové pavládě, co se tu stále tutlají. A v tom by se ten „prezident všech občanů“ ráchat neměl. Jinak už příště nemá šanci.
