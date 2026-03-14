Přemysl Votava: 3+1 na lavičce u metra

Metro Háje, tisíce cestujících procházelo mlčky kolem starší paní v důchodovém věku. Lavička se jí stala obývacím pokojem, ložnicí, kuchyní i jídelnou... Kolem ní několik obrovských tašek a srolovaná karimatka. V duchu se ptám, co se muselo stát, že se musela tak ponížit, aby zde na sklonku svého života našla svůj domov. Nevěřícně se dívám na tu paní a na její malinkatý domov, ty dva metry čtvereční má pečlivě uklizené. Na lavičce vidím i ovoce, pečivo…
Když jsem ji uviděl poprvé, netušil jsem, že tuto paní uvidím i v dalším týdnu. Není zde válka, aby přišla o domov, není ani tou, která by prohrála svůj život u hracího automatu či v drogách. Nechtěla být ani milionářkou ani žít v paláci, chtěla jen prožít trochu lidské důstojnosti, radosti.
Z médií se dovídám, že doháníme bohaté státy, že již máme 1000 miliardářů, dokonce 80 z nich má majetek přes 10 miliard... Nevím, jak se stalo, že i přes tento „úspěch“ 10 procent občanů ČR postihuje chudoba, tedy jeden milion obyvatel, další dva miliony jsou těsně nad touto hranicí. Potravinové banky nestačí uspokojovat všechny potřebné. Celková zadluženost občanů ČR dosáhla 3,6 bilionu korun. Nemluvě o státním dluhu… Ta nebohá paní patří do skupiny, kterou postihuje chudoba. Potěšilo mne, že pro mnohé kolemjdoucí její osud nebyl lhostejný. Ovoce, pečivo, koláče… dokonce i ručníky.
Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?
Anketa
Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?
I přes tato hrozivá čísla v České republice našlo bezpečí přes 400 tisíc občanů Ukrajiny, k počtu obyvatel je to nejvíce ze všech států Evropy. Další desítky miliard korun byly použity na humanitární pomoc Ukrajině. Kladu si otázku, zda nezapomínáme na své občany, mnozí se octli v nouzi, hledají skromnou střechu nad hlavou pro svou rodinu. Tato paní je jen špičkou tohoto problému. Má zcela jiné starosti, než si umíme vůbec představit. Bezdomovectví se stalo problémem všech větších měst. Schází azylové ubytovací kapacity, ale především postrádám zájem příslušných orgánů tento problém zásadně řešit.
Ta starší paní od metra neumí natahovat ruce se žádostí o finanční pomoc, smířila se se svým krutým osudem. Není mým cílem pátrat v jejím životě s otázkou, kde zůstali její blízcí příbuzní, děti… přesto si kladu mnohé otázky. Kdo selhal? Ve státním rozpočtu jsou vyčleněny miliardy korun na činnost neziskových organizací, které mají v popisu své činnosti pomáhat občanům, kteří se dostanou do této obtížné situace, neziskovky se často stávají jen prostředkem k politickému nátlaku…
Slyším v několika větách její příběh, zcela jistě jej vyprávěla již mnohokrát. Vidím u ní beznaděj a z jejích očí smutný pohled. Koho její osud zajímá? Většina procházejících odvrátí hlavu, mají jiné starosti. Co asi maminky říkají svým zvědavým a vnímavým dětem, dostaly zde několik chvilek či minut občanské výchovy. Ta paní hledá v zimě trochu tepla. Desetitisíce dalších přezimují v parcích, v městských lesích, v MHD, dokonce i pod mosty, vidíme je prohledávat popelnice i odpadkové koše.
Paní z lavičky se zcela jistě nedostane na televizní obrazovku, pokazila by tu jejich čisťounkou a nablýskanou výlohu. Jejich programová nabídka raději uvede povídání o pejskovi a kočičce, než aby divákům předložila příběh o smutném osudu jedné lidské bytosti a o lavičce, která se stala jejím domovem.
P.S. Na závěr přidávám radostnou zprávu, lavička osiřela, kolem lavičky je uklizeno. Pokud osud této paní kráčí lepší cestou, přejme jí to, snad se jí dostalo pozornosti i pomoci, že její osud nebyl společnosti lhostejný… Před několika dny na několik hodin nejezdilo metro, 65letá paní dobrovolně ukončila svůj život pod vagony metra. Snad to není tento příběh...
Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.