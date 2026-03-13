Zbyněk Fiala: Krkonošský masakr

Začít musím ze široka, pokud hledám vysvětlení zběsilostí, které se kolem nás odehrávají a vytvářejí tak prapodivnou směsku s vítanou obnovou politik, které mají posloužit lidem. Co bylo na začátku? Českou republiku potkala katastrofa v podobě názorového monopolu mediální scény, který slouží listopadovému kartelu a neoliberálům. Zavedlo se blokové myšlení, což zní lépe než to, že myšlení se zrušilo a nahradilo půjčovnou jediné pravdy. Kdo ji má a může se jí na vyžádání prokázat, má nárok. Ostatní mají smůlu.
Listopadový kartel se dokázal chopit moci v nepřehledné situaci po listopadu 1989 a zocelil se v devadesátkách. Teď jsou to „my kamarádi, co spolu mluvíme“, někdy označovaní jako „kavárna“, jako kdyby šlo jen o neškodné hospodské plky.
A ještě vysvětlení neoliberalismu pro ty, kdo nikdy nestudovali ekonomii – podle neoliberalismu je správné jen to, co zvyšuje bohatství nejbohatším. A když jsou nejbohatší opravdu dost bohatí, mohou si to, co se mediální scénou šíří jako správné, koupit. Ale kdo by se v tom přehraboval, prostě si koupí mediální scénu celou. Pročtěte si seznamy vlastníků nejdůležitějších titulů a pochopíte, že to nebylo tak těžké. Spor o veřejnoprávní média navíc ukazuje, že vliv je vliv, ať už je forma kontroly jakákoliv. To byl taky hlavní důvod českého volebního výsledku, ze kterého vzešla Babišova vláda.
Historicky nepřehlédnutelná Fialova koalice vládla v podmínkách války („Jsme ve válce.“), což ji přinutilo zpřetrhat všechny užitečné ekonomické vazby, aby snížila svou závislost na agresívním Rusku a dala přednost ještě větší závislosti na ještě agresívnějších USA. Ve skutečnosti měla jediného skutečného protivníka, Babiše, který si mohl dovolit mírný nesouhlas a případně Fialu ze Strakovky vystrnadit. Takže vláda pětikoalice využila svého funkčního období plně k tomu, aby do Babiše mydlila všemi prostředky a zbavila ho šancí nějak jí to oplatit.
Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?
Anketa
Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?
V tomhle šel jemnocit stranou. Jan Hus se dal upálit kvůli ideálům, ale v politice, která se posuzuje podle výsledků, je okamžitá výhra ceněna výše než právo na věčnost. Babiš k tomu přistoupil podle pravidla „jak vy k my, tak my k vy“. Na absolutní většinu by v takové mediální palbě nikdy nedosáhl, ale když proti politice „Antibabiš“ postavil všechny, kdo Babiše můžou, volby vyhrál. Nebyla to volba něčeho, ale proti něčemu. A teď abychom se z tohoto nenávistnictví pár let vzpamatovávali.
Není divu, že vláda vznikla jako divoká směska, když nic jiného k dispozici nebylo. Na straně ANO vidíme záměry těch, kdo jsou pro pokračování mírného pokroku v mezích zákona z předchozích vládních funkcí. Babiš se v nich prosadil jako pracant, byť občas chaot. Je ochoten předložit vizi (O čem sním, když náhodou spím), ale orientuje se na rozvoj osvědčeného, což však může být i zastaralé.
Překvapivě užitečná se ukázala nabídka vládní spolupráce ze strany SPD, která do vlády nominovala spřízněné experty a zdá se, že se nerozhodla špatně. Problém je s Motoristy, kteří zaspali dobu, a tak připomínají statečné Moravany v bitvě na Bílé Hoře, jak bojují zaklesnuti ve výklenku zámečku Hvězda.
Moravané neměli kam ustoupit, a podle toho dopadli. Motoristé by se z toho mohli poučit. Zatím nastoupili ofenzívně. Sázka na spalovací motory, sázka na Trumpa, sázka na odpor běžných občanů proti tomu, aby je někdo motivoval ke změnám, které jsou prospěšné životnímu prostředí, ale rabují kapsu, to jsou ty krátkodobé politické výhry, které se počítají. Ale jen teď.
Kdyby měl Babiš jiné partnery, třeba by ten konflikt mezi potřebou klimatické změny a odpovídajícími náklady pro domácnosti vyřešil nějakými velkorysými programy, financovanými ze zisků energetických společností, bank a dalších, kdo na to mají. Většina se jinak nehne z místa i kdyby sebevíc chtěla.
Babiš jiné partnery nemá. Musí také respektovat paradox politické praxe, že to, co pomáhá lidem, někdy politice škodí. Sázka Motoristů na záchranu spalovacích motorů řadí elektrická auta a obnovitelné zdroje energie mezi nebezpečnou konkurenci.
Jenže ta se prosadí i bez souhlasu. Nejen BYD, teď už i Renault chystá elektrické auto s dojezdem k tisíci kilometrů a rychlonabíjením kolem 10 minut. Zaujme to o to víc, až na české čerpací stanice dolehne hladovka po válce kolem hlavní ropné tepny světa.
Díky válce, snížení závislosti na fosilních zdrojích už není věcí jen idealistů, vědců a splašených sluníčkářů hájících klima. Teď je to otázka přežití. Dějiny najednou zrychlily a karty se rozdávají znovu. Politici si musí uvědomit, že ve sněmovně lze hlasovat, ale velmocem je to jedno a další diktát představují přírodní zákony, se kterými taky nic neuděláme.
Motoristický ministr zahraničních věcí Macinka je celkem kvalifikovaný a ví hodně o svém řemesle, jen nemá zkušenosti. Začal statečně, ale to slepý král Jan v bitvě u Kresčaku taky. Dnes to není o moc lehčí. Trump sliboval ukončení válek, do kterých nás zatahoval hluboký stát kolem bezmocného dědečka Bidena. Potvrdilo se, že Trump je pravý opak, jen v trochu jiném smyslu. Je natolik mocný, že kolem sebe soustředil jen lidi, kteří s ním bezvýhradně souhlasí. Proto se nikdy nedozví, co se doopravdy děje. Uslyší vždycky jen to, že rozhodl správně. I když pojede hlavou do zdi.
V dalším motoristickém resortu životního prostředí je to divočejší. Nevíme, kdo tomu velí. Je to ministr Červený, vládní zmocněnec Turek, nebo zčásti ještě předchozí ministr a předseda strany Macinka? Tam se rýsuje katastrofa.
Přenechám slovo tiskové zprávě Hnutí DUHA, které je zoufalé z perspektiv našich národních parků. I ten Krkonošský (ředitel už padl) by mohl následovat osud Šumavského národního parku, kde už se ředitelská židle třese a hrozí návrat do časů, kdy byl v pařátech ODS. Ale ta byla poražená ve volbách! Čert aby se v tom vyznal…
Otevřený dopis Hnutí DUHA Andreji Babišovi
Hnutí DUHA odeslalo premiéru Andreji Babišovi otevřený dopis (ZDE) s výzvou, aby osobně zabránil pokračující cílené destrukci resortu životního prostředí a národních parků prostřednictvím strany Motoristé sobě. Andrej Babiš je přímo odpovědný za kroky vlády, která se nyní vydala směrem k rozbití národních parků a jejich koncepce, kterou přitom hnutí ANO se svým ministrem Richardem Brabcem v roce 2017 vytvořilo. O odvolání ředitele NP Šumava Pavla Hubeného a obsazení postu usiluje Jiří Mánek, bývalý náměstek a ředitel Národního parku Šumava (1), který prosazoval kácení v divočině a národní park již jednou rozložil. Hnutí DUHA premiéra před takovým dalším krokem Motoristů varovalo.
Jiří Mánek byl odpovědným náměstkem ředitele národního parku Jana Stráského, který rozhodl o kácení v cenných částech parku, a později jej v této funkci nahradil. Jiří Mánek sekundoval řediteli Stráskému při organizaci nelegálního kácení v oblastech dříve ponechaných přírodě, které vyvolalo občanskou nenásilnou blokádu, do níž se zapojilo více než 400 lidí.
Soudy i Česká inspekce životního prostředí následně potvrdily, že kácení bylo nezákonné, a udělily Správě NP Šumava pokutu. (2) Za jeho působení byla národnímu parku udělena i pokuta za nelegální použití toxických postřiků (3) a došlo k výraznému poškození lesní půdy při plošné těžbě například na Modravské hoře. Z veřejných prostředků přitom přesouval miliony korun ve prospěch soukromých PR kanceláří, které měly za úkol toto poškozování národního parku obhájit. (4)
Ještě zásadnější ale je, že Jiří Mánek výrazně přispěl k návrhu zákona o Národním parku Šumava, který by omezil území pro divokou přírodu, rozšířil plochy kolem obcí pro další výstavbu a otevřel developerům dveře k zastavění Šumavy. Mamutí rekreační střediska a sjezdovky podle něj totiž měly mít v národním parku stejnou důležitost jako ochrana přírody. (5) Jiří Mánek rovněž navrhl vyřazení Národního parku Šumava z kategorie mezinárodně uznávaných národních parků dle Mezinárodní unie ochrany přírody. (6) Následný audit v národním parku odhalil plýtvání veřejnými prostředky v řádu milionů korun, (7) včetně toho, že ze státních prostředků hradil svůj titul MBA, který měl dle informací MŽP hradit soukromě. (8)
Jiří Mánek je bývalý člen regionální rady ODS napojený na Václava Klause, jihočeského kmotra Pavla Dlouhého i Zdeňka Zbytka. V roce 2018 vystoupil na protest proti vyloučení Václava Klause mladšího z ODS a následně spolupracoval s hnutím Trikolora. (9)
Hnutí DUHA spustilo výzvu Zachraňme českou přírodu (10), která reaguje na znepokojivé kroky Motoristů v čele Ministerstvo životního prostředí, které ohrožují českou přírodu i instituce, jež mají její ochranu zajišťovat. Lidé se k této výzvě mohou nadále připojovat a apelovat na premiéra Andreje Babišem a ministra Igora Červeného, aby destrukci ochrany naší přírody zastavili.
Jaromír Bláha, expert na ochranu lesů Hnutí DUHA: „Potvrzuje se, že Motoristé uvolňují překážky v byznysu svým blízkým a jdou při tom přes mrtvoly. Tou překážkou je pro ně naše příroda, kterou brání ředitelé národních parků a dalších institucí ochrany přírody. Po odvolání ředitele Krkonošského národního parku je na řadě ředitel toho šumavského, na jehož místo se tlačí Jiří Mánek, který už jednou národní park rozložil. Obrátili jsme se na premiéra, aby tomu zabránil. Osobně se pamatuji jak se Jiří Mánek tehdy v pozici náměstka a později ředitele parku choval - prosazoval kácení v divoké přírodě, degradaci statusu národního parku, jeho otevření developerům i různé podivné kšefty pro spřízněné podnikatele.”
Zuzana Lenhartová, ředitelka Hnutí DUHA, říká: „Poté, co Motoristé sobě vzali peníze dvěma největším národním parkům, jim chtějí vzít i kvalifikované a funkční vedení. Neobtěžují se přitom vůči veřejnosti ani s vysvětlením, proč ředitele odvolávají - je totiž jasné, že z odborných důvodů to není. Naše národní parky si zaslouží stabilní a kompetentní vedení, ne politické experimenty a klientelismus. Odvolávání ředitelů a snahy o návrat lidí, kteří už jednou prosazovali destruktivní zásahy v nejcennějších územích, mohou jejich ochranu vážně ohrozit.”
Poznámky:
(1) „Macinkův seznam.“ V plánu je vyhazov pro lidi, kteří vadí sponzorům a spojencům Motoristů
(2) Dementi nepravdivé zprávy ředitele NP Šumava Mánka
(3) Jedovatá chemie v NP Šumava byla povolena nezákonně
(4) Ze šumavské PR kuchařky
(5) Chalupa navrhuje vpustit na Šumavu developery
(6) Nový ředitel chce snížit stupeň ochrany národního parku
(7) Za Mánkova vedení se plýtvalo
(8) Bývalý šéf, ekonom i mluvčí národního parku studovali MBA za peníze šumavského parku
(9) Dlouhé prsty pryč od Šumavy
(10) Kampaň Hnutí DUHA - Zachraňme českou přírodu
Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.