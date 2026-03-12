Jiří Paroubek: Ukrajinské praní špinavých peněz v obřím měřítku

12.03.2026 15:57 | Komentář
Média v Česku sice zaznamenala nedávný případ převozu obřích objemů valut a zlata jakousi ukrajinskou bankou před Maďarsko.

Ty valuty a zlato převzala ukrajinská banka ve Vídni u rakouské banky Raiffeisen za účasti příslušníků ukrajinských zpravodajských služeb. Je to velmi podivné, pokud se podíváme na objemy převážených peněz. Zdůrazňuji peněz v hotovosti, které byly převáženy krkolomně mezi Vídní a Ukrajinou přes Maďarsko.

Celkově se při zadržení "konvoje" jednalo o převážení 40 milionů dolarů, tedy v českých korunách 840 milionů. Dále 35 milionů eur, což v českých korunách znamená 853 milionů, kromě těchto obřích objemů peněz bylo ještě převáženo 9 kg zlata. Je to velmi neobvyklé. Pokud takovéto transporty za účasti ukrajinských zpravodajských služeb probíhají, vzbuzuje to otazníky.

Je pak jenom otázkou, zda podobné transporty peněz a zlata neprobíhají také třeba přes Polsko a předtím přes Česko nebo Slovensko, anebo přímo přes Slovensko na Ukrajinu. Podle zjištění maďarských úřadů probíhají tyto transporty bankovních hotovostí a zlata přes Maďarsko pravidelně.

Řekněme si otevřeně, že způsob převážení peněz v hotovosti je velmi neobvyklý z hlediska unijního práva. Každý z nás, pokud z banky posílal větší částku peněz v rámci Evropské unie nebo i mimo ní, musel prokazovat původ peněz. A stejně tak, pokud přijal vyšší částku peněz. Přitom tyto platby probíhaly bezhotovostně. A tou vyšší částkou peněz myslím sumy od 10 000 eur nahoru. Takže je směšné předpokládat, že převoz takovýchto sum peněz je standardní věcí.

Konec konců, proč neproběhl normálním mezibankovním bezhotovostním převodem? Zřejmě proto, že by se někdo nemohl těšit z těchto peněz v hotovosti, které jsou mu vypláceny za "nějaké" služby. Mohu spekulovat například, že se jedná o úplatky za zprostředkování obřích zakázek od zbrojařských firem. Jiná možnost mě nenapadá. Proč vůbec existují takovéto konvoje? To je otázka, která je u tohoto případu bohužel zcela na místě.

Maďarská vláda pochopitelně celou věc vidí logicky jako praní špinavých peněz.

Celý případ pochopitelně jen přilil olej do ohně, kdy ukrajinská strana se zjevně snaží na základě pozastavení dodávek ropy z Ruska přes své území ovlivnit volby do maďarského parlamentu, které proběhnou v dubnu tohoto roku. Je to poměrně primitivní způsob, kterým se Ukrajinci, s tichým souhlasem Evropské komise chtějí za každou cenu zbavit nepříjemného premiéra Orbána. A je jim úplně jedno, zda v tomto případě poškozují maďarský národní zájem.

Kamarila, která je soustředěná kolem prezidenta Zelenského, prostě dělá možné i nemožné, aby prosadila svůj politický zájem. Je pak otázkou, zda je Ukrajina zralá stát se členem EU. Já si myslím, že nikoliv.

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

