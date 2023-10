Pavel Herman: Beseda o situaci na Kubě

reklama

V médiích existuje mnoho falešných informací, které nejsou korektní. Kuba je na straně revoluce, kterou hájí více než 60. let. Nyní se Kuba staví krizi, kterou nám pandemie zanechala. Vedle toho je dalším problémem blokáda ze strany Spojených států. Anketa Vítáte konsolidační balíček, který vláda protlačila Sněmovnou? Vítám 2% Nevítám 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 16002 lidí

Kuba se nyní snaží, aby pokračovala na straně revoluce. Uvedu několik příkladů, které jsou proti blokádě. Například Spojené státy zanesli Kubu na listinu podporující terorismus. Tímto zařazením je pro Kubu obtížné provádět různé platby a spolupráce s jinými zeměmi. Pro banky je to riskantní, když provádějí finanční transakce s Kubou.

Kuba provedla další kampaň s mezinárodní asociací lékařů. Kuba je pyšná na to, že jejich lékaři pomáhají nemocným lidem po celém světě. Kuba je pyšná na to, že posílá své doktory do různých zemí, což vadí Spojeným státům.

Kubánci jsou přesvědčeni o tom, že musí překročit aktuální situaci. Náš prezident Miguel Diaz-Canel Bermúdez se snaží, abychom zlepšili naši ekonomii. Kuba se snaží, aby si udržela status toho, čehož v současnosti docílila a zároveň hledala ekonomické možnosti.

Kuba je leadrem v latinské americe a udržuje výborné vztahy s těmito zeměmi včetně zemí celého světa.

Diskuze:

1) Někdy začátkem 90. let, když jsem byl na Kubě, tak jsem se dozvěděl, že na základě blokády, tak významným pomocníkem a spolupracovníkem se stala Brazílie. Tak bych se chtěl zeptat, jak vypadá spolupráce Kuby s Brazílií?

V současnosti máme výborné vztahy s Brazílií. V září 2023 proběhla schůze, která tedy byla schůzí internacionální, kde prezident Brazílie participoval. Rozvinuli jsme mnoho zájmů v oblasti ekonomiky s velmi dobrými ekonomickými výsledky.

2) Jestli se daří navazovat nějaká užší spolupráce s Čínskou lidovou republikou, která začíná po technologické stránce růst? A zda-li se daří navazovat ekonomická spolupráce s touto komunistickou zemí? A jak vypadá spolupráce s BRICS a podala Kuba přihlášku do BRICSu?

S Čínskou lidovou repubilikou máme excelentní vztahy a historické vazby. Máme také činské podnikatele. Pro Kubu je BRICS (Brazil, Russia, India, China and South Africa) také jednou z priorit. Je to skupina relativně nová a je to jedna z priorit. BRICS je ekonomie velmi potenciální a v těchto momentech Kuba přihlášku nepodala, ačkoliv se snaží stát na straně zemí BRICSu. Snažíme se udržet obchodní vztahy a pracovat s rozdílnými trhy.

3) Jaký je volební systém na Kubě? Jakým způsobem jsou lidé vybíráni do parlamentu?

Dne 11. března 2023 se uskutečnily volby do Národního shromáždění lidové moci. Zástupci byli voleni na pětileté funkční období. Nakonec přišlo k volbám přes 80 procent lidí ze sta. Lidé i v době krize dokázali uvěřit vládě. Parlament vybírá prezidenta republiky každých 5 let. Kuba je ve své podstatě prezidentským systémem.

4) Jak to vypadá s financování disidenty a mecenáši?

Na téma disidentů existuje kniha „Disidenti a mecenáši,“ kde kolumbijský novinář Hernando Calvo Ospina a belgická reportérka Katlijn Declero nekompromisním a přitom poutavým způsobem přibližují proč, jak a kým jsou financovány protikubánské disidentské skupiny.

5) V kolika letech odchází muži a ženy do důchodu?

Momentálně jsme na Kubě v procesu stárnutí populace. Rodí se méně dětí, než v období 90. let. Odchod do důchodu je u mužů je v 65 letech a v 60 letech u žen (předtím to bývalo v 50 letech u žen a v 55 letech u mužů). Muži se dožívají průměrně 76 let a ženy 78 let.

6) Jak to vypadá s výplatou a nájmy.

Průměrný plat je 4500 kubánských pesos (CUP). Senioři mají minimální důchod 1700 CUP, průměrný důchod 2500 CUP a maximální důchod je 5000 kubánských pesos. Kilo rýže stojí 20 haléřů. Nájemné na naše peníze je 60 českých korun. Na Kubě se vláda snaží, aby lidé bydleli ve vlastních domech.

7) Jak to vypadá s embargem?

Každá země, která dopluje s nákladem do Kuby, tak nesmí po dobu 6 měsíců doplout do Spojených států. Blokáda vůči Kubě je od šedesátých let. Blokáda je na všechno: výrobky a půjčky, plavby lodí. Kuba nakupuje v Čínské lidové republice.

8) Kuba se v poslední době vyznamenala výzkumem nových léků. Kam se vyváží?

Kolem 90 procent národa je očkovaná vakcínami, které si Kuba vyrobila. Efektivně Kuba vyrobila 5 vakcín, kterými se na Kubě očkovalo. Vakcína proti rakovině plic je pouze jediná a to Kubánská, což prodlužuje život člověka o 10 až 15 let navíc. Až vakcína projde všemi zkouškami, tak se bude používat i ve Spojených státech.

Převzato z Proflu.

