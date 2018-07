My, níže podepsání, žádáme PSP CŘ o zrušení omezení jízdy vozidel nad 3,5 tuny, a to páteční zákaz jízd od 17:00 do 21:00 a sobotní zákaz jízd od 07:00 do 13:00 v době letních prázdnin.

Jan Major

Petici můžete podepsat ZDE

Psali jsme: Petice za znovuzprovoznění Křižíkovy fontány na pražském Výstavišti Petice proti odvolání emeritního biskupa ThMgr. Dušana Hejbala Petice: Stop výstavbě bez dostatečných parkovacích míst v Praze 5 Petice za zachování unikátního komínu aglomerace Vítkovice

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV